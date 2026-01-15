ETV Bharat / state

दिल्ली के जापानी पार्क में चाकू गोदकर युवक की हत्या, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित जापानी पार्क में युवक की हत्या किए जाने की बात सामने आई है. राहगीरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक पर चाकू से कई वार किए गए थे, जिससे मौके पर ही उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई. पुलिस ने पार्क और आसपास के क्षेत्र से अहम सबूत इकट्ठा किए हैं. वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है और घटना के समय पार्क में मौजूद संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आपसी रंजिश या निजी विवाद के चलते वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया.

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी. फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.