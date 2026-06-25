दिल्ली के सीलमपुर में 16 साल के लड़के की चाकू गोदकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई.
Published : June 25, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 11:19 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके में 16 साल के एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा जांच शुरू कर दी.
घटना गौतमपुरी गली नंबर-4 की है. मृतक की पहचान स्थानीय निवासी लक्की के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बुधवार रात को चार से अधिक हमलावरों ने लक्की को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके अलावा स्थानीय लोगों और मृतक के परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, हालांकि पुलिस आपसी रंजिश सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
Delhi: A 16-year-old boy, Lucky, was stabbed to death in Gautampuri under Seelampur police station jurisdiction in Northeast Delhi, triggering tension. Police have cordoned off the area, are scanning CCTV footage, and questioning witnesses. Investigation is underway to identify… pic.twitter.com/A8QyItdEzG— IANS (@ians_india) June 24, 2026
लगातार सामने आ रही हत्या और चाकूबाजी की घटनाओं ने यमुनापार में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. डीसीपी राहुल का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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