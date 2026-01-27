ETV Bharat / state

बूंदी में ‎पैसे के लेन-देन को लेकर युवक की चाकू घोंपकर हत्या, लोगों में आक्रोश, हाइवे जाम किया ‎

मृतक की पहचान मुकेश सैनी (26) के रूप में हुई है, जो मांगली खुर्द का निवासी था.

बूंदी में युवकी की हत्या
बूंदी में युवकी की हत्या (Source : Family)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 10:34 AM IST

Updated : January 27, 2026 at 11:59 AM IST

‎बूंदी : जिले के हिंडोली क्षेत्र के मांगली खुर्द गांव में सोमवार रात एक युवक पर चाकू से हमला किया गया. घटना के बाद मुकेश को गंभीर हालत में कोटा एमबीएस अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह घटना आपसी कहासुनी के बाद घटी, जिससे गांव में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान मुकेश सैनी (26) के रूप में हुई है, जो मांगली खुर्द का निवासी था. युवक की हत्या से सैनी समाज में आक्रोश है. समाज के लोगों ने बाजार बंद करवाया और हाईवे जाम कर दिया.

हिंडोली पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी ने बताया कि यह पूरी वारदात सोमवार रात की है. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी कहासुनी से जुड़ा हुआ पाया गया है. पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है और सभी एंगल से मामले की गहन जांच की जा रही है. घटना की सूचना पर हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सैनी समाज के लोगों का आक्रोश
सैनी समाज के लोगों का आक्रोश (ETV Bharat Bundi)

बूंदी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा का कहना है कि घटना सोमवार की रात 9 बजे के आसपास की है, जिसमें हिंडोली के बड़ानया गांव के नजदीक अशोक फैक्ट्री के पास युवक पर हमला किया गया है. मृतक मालीपुरा निवासी मुकेश कुमार सैनी है. खेती किसानी से जुड़े युवक को कोटा के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है. मामले में एफएसएल, डॉग स्क्वाड व एमओबी टीम को भेज दिया गया था. मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. प्रारंभिक तौर पर पुरानी रंजिश और लेन देन का विवाद सामने आ रहा है. हमलावर भी युवक के जानकार ही हैं. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश भी तेज कर दी है.

बाजार किया बंद : आक्रोशित मृतक के परिजनों और सैनी समाज के लोगों ने घटना को लेकर बड़ा नया गांव के बाजार बंद करवाए. बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए बाजार बंद करवाते रहे. इसके बाद आक्रोशित लोग हाईवे 52 पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की. यहां लोगों ने हाईवे जाम किया और सड़क पर बैठ गए. घटना को लेकर पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हेमराज सैनी ने बताया कि घटना से सम्पूर्ण समाज में रोष है. पुलिस प्रशासन जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे. आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज निर्णय लेकर आंदोलन को तेज करेगा.

‎डीवाईएसपी ने दिया आश्वासन : घटना के बाद गुस्साए परिजनों और सैनी समाज से जुड़े लोगों ने हाईवे 52 पर जाम लगा दिया. सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे हिंडोली पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवनशी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि घटना के बाद से ही पुलिस की कई टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है. जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे. युवक मुकेश सैनी को चाकू मार कर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है. फिलहाल मामले में दो आरोपियों के डिटेन करने की बात सामने आई है. घटना को अंजाम देने वाला हंसू नामक युवक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है.

‎पेसे के लेन-देन को लेकर हुआ था झगड़ा : युवक के पिता चैनाराम सैनी का कहना है कि मुकेश पर हमला करने आए लोग 5 से 6 लोग थे. उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. उनका आरोप है कि आरोपियों ने कुछ महीने पहले उनका भी एक्सीडेंट कर दिया था. इसके बाद बेटे को मार दिया है. मुकेश की दो बेटियां और एक बेटा है. घटना के बाद से गांव में लोगों में रोष व्याप्त है. ग्रामीण घटना को पैसे के लेन देन से जोड़कर भी कई प्रकार की बात कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस जांच की बात कह रही है. पुलिस का कहना है कि मृतक मुकेश के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. सभी एंगल से जांच की जा रही है.

