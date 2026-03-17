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पुरानी रंजिश की वजह से दोस्त की हत्या; झगड़े के बाद चाकू मारकर किया मर्डर

पुलिस अधीक्षक नगर मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मृतक की पहचान मुसाहिद (26) के रूप में हुई है.

पुरानी रंजिश की वजह से दोस्त की हत्या.
पुरानी रंजिश की वजह से दोस्त की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 6:52 AM IST

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अलीगढ़: पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है. वारदात क्वार्सी थाना क्षेत्र के निशातबाग इलाके की है.

पुलिस अधीक्षक नगर मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मृतक की पहचान मुसाहिद (26) के रूप में हुई है. देर शाम JNMC से सूचना मिली कि मुसाहिद नाम के एक व्यक्ति को चाकू लगा है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.

इसके बाद पुलिस ने परिजनों से बातचीत की. तब यह बात सामने आई कि मुसाहिद का अपने पुराने परिचित शहबास और उसके साथी भूरा से विवाद हुआ था. इसी दौरान शहबास ने चाकू मार दिया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना क्वार्सी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लग चुकी है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मौके पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है. कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है.

परिजनों ने क्या बताया: मृतक के परिजनों ने बताया कि मुसाहिद का अपने पुराने परिचित शहबास और उसके साथी भूरा से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. कुछ दिन पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें मुसाहिद ने शहबास को थप्पड़ मार दिया था.

इसी बात को लेकर उनके बीच फिर से विवाद हुआ. गुस्से में आकर शहबास ने मुसाहित पर चाकू से हमला कर दिया और वह गंभीर घायल हो गया. परिजनों की मानें तो रंजिश का बदला लेने के लिए हत्या की गई है.

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