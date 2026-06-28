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बिजनौर में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, युवक की चाकू से गोदकर हत्या

आरोपी भी उसी गांव का, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस की टीमें.

बिजनौर में युवक की हत्या.
बिजनौर में युवक की हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 4:41 PM IST

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बिजनौर: जिले के मंडावर क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. हत्या से गांव में सनसनी फैल गई. बताते हैं कि गालीगलौज का विरोध करने पर आरोपी ने युवक के सीने में चाकू घोंप दिया. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

वारदात मंडावर थाना क्षेत्र के गांव कोहरपुर की है. रविवार लगभग 11 बजे मामूली कहासुनी हत्या में बदल गई. गांव कोहरपुर के रहने वाले 23 वर्षीय बिट्टू पुत्र चरण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. बताते हैं कि बिट्टू अपने चचेरे भाई के साथ गांव की एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा था. रास्ते में गांव के ही एक व्यक्ति ने दोनों को रोक लिया और बिट्टू के साथ गालीगलौज शुरू कर दी. बिट्टू ने इसका विरोध करते हुए गाली देने से मना किया.

आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने जेब से चाकू निकाला और बिट्टू के सीने में कई वार कर दिए. चाकू के वार से बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

उधर दिनदहाड़े इस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना मंडावर संजय तोमर ने फोन पर जानकारी दी कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है. आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. घटना के पीछे के कारणों की भी जांच की जा रही है.

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बिजनौर युवक की चाकू मारकर हत्या
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