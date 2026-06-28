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बिजनौर में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, युवक की चाकू से गोदकर हत्या

बिजनौर: जिले के मंडावर क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. हत्या से गांव में सनसनी फैल गई. बताते हैं कि गालीगलौज का विरोध करने पर आरोपी ने युवक के सीने में चाकू घोंप दिया. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

वारदात मंडावर थाना क्षेत्र के गांव कोहरपुर की है. रविवार लगभग 11 बजे मामूली कहासुनी हत्या में बदल गई. गांव कोहरपुर के रहने वाले 23 वर्षीय बिट्टू पुत्र चरण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. बताते हैं कि बिट्टू अपने चचेरे भाई के साथ गांव की एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा था. रास्ते में गांव के ही एक व्यक्ति ने दोनों को रोक लिया और बिट्टू के साथ गालीगलौज शुरू कर दी. बिट्टू ने इसका विरोध करते हुए गाली देने से मना किया.

आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने जेब से चाकू निकाला और बिट्टू के सीने में कई वार कर दिए. चाकू के वार से बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.