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बिहार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हत्या, चाकू से गोदकर युवक को मार डाला

सीतामढ़ी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हत्या ( ETV Bharat )

मधुरापुर गांव का था मृतक

मृतक की पहचान मधुरापुर गांव निवासी वार्ड नंबर-1 के नरेश राय के पुत्र सुधीर कुमार के रूप में की गई है. वहीं, आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है.