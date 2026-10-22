बिहार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हत्या, चाकू से गोदकर युवक को मार डाला
सीतामढ़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक की हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा. रिपोर्ट- धर्मेंद्र झा
Published : October 22, 2026 at 1:29 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में युवक की हत्या कर दी गई. जिले के बाजपट्टी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने बाजपट्टी टावर चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और घटना में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
मधुरापुर गांव का था मृतक
मृतक की पहचान मधुरापुर गांव निवासी वार्ड नंबर-1 के नरेश राय के पुत्र सुधीर कुमार के रूप में की गई है. वहीं, आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है.
प्रतिमा विसर्जन के दौरान चाकू घोंपा
बुधवार को शाम करीब 8:30 बजे बाजपट्टी थाना अंतर्गत मधुबन बाजार के पास उस समय उसे चाकू घोंपा गया है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रहा था. गंभीर हालत में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपट्टी लाया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. साथ जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया.
क्या बोलीं डीएसपी?
पुपरी डीएसपी सुनीता कुमारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी. घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि फिलहाल घटना में शामिल आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.10.2026 . . #sitamarhipolice #HaiTaiyarHum #BiharPolice @bihar_police @BiharHomeDept https://t.co/oXKUssOk0M— SITAMARHI POLICE (@SitamarhiPolice) October 22, 2026
"बाजपट्टी थाना अंतर्गत मधुबन बाजार के पास एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है. मामले से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच तथा अग्रिम विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे."- सुनीता कुमारी, डीएसपी
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