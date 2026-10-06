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पीजी में चाकू मारकर युवक की हत्या, महिला मित्र को लेकर हुआ था विवाद, दो अरेस्ट

पीजी में चाकू मारकर युवक की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : मोहन नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रुप ले लिया.यहां हैरिटेज स्कूल के पीछे स्थित हरिनगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.मृतक का नाम चित्रेश सहारे है,जो परीक्षा देने के लिए दुर्ग आया था. पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार दोपहर की है.पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.