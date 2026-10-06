पीजी में चाकू मारकर युवक की हत्या, महिला मित्र को लेकर हुआ था विवाद, दो अरेस्ट
दुर्ग में चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2026 at 3:02 PM IST
दुर्ग : मोहन नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रुप ले लिया.यहां हैरिटेज स्कूल के पीछे स्थित हरिनगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.मृतक का नाम चित्रेश सहारे है,जो परीक्षा देने के लिए दुर्ग आया था. पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार दोपहर की है.पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
'महिला मित्र के साथ आया था चित्रेश'
एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि चित्रेश अपने दोस्त रवि के पीजी रूम में महिला मित्र के साथ पहुंचा था.इसी दौरान पीजी में रहने वाले वैभव और राजकुमार यादव से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हो गया. महिला मित्र से कथित तौर पर मिसबिहेव किए जाने की बात को लेकर भी विवाद बढ़ा.देखते ही देखते मामला गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया.
विवाद के दौरान वैभव और राजकुमार ने चित्रेश के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया. चाकू के वार पैर और जांघ में लगे.गंभीर रूप से घायल चित्रेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया- शोभराज अग्रवाल, एएसपी
घटना की खबर मिलते ही मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.शव को जिला अस्पताल दुर्ग की मर्चुरी में रखा गया है.पुलिस ने इस मामले के आरोपी वैभव मानकर और राजकुमार यादव को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस विवाद की पूरी वजह और घटनाक्रम के हर पहलू को खंगाल रही है.इधर जवान बेटे की मौत की खबर के बाद परिवार में मातम पसरा है.
पीएम मोदी के कार्यकाल की मंत्री ने दी जानकारी, आयुष्मान भारत योजना में कथित भ्रष्टाचार पर रखी अपनी बात
जर्जर भवन और झोपड़ी में स्कूल, खनन प्रभावित क्षेत्र सुरेवाही में नए भवन की मांग
बलरामपुर में सिर कटी लाश, अवैध संबंध में पति पत्नी ने बेरहमी से की हत्या