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वाराणसी में भोर में युवक की चाकू मारकर हत्या

भेलूपुर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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वाराणसी में भोर में युवक की चाकू मारकर हत्या (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:29 AM IST

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वाराणसी: वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत बजडीहा क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना तत्काल पुलिस 112 पर दिया गया मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वारदात भोर तीन बजे की है. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

पुलिस के मुताबिक दीपांशु राय और कुश पांडे मित्र थे. लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों नशे के आदि भी थे. किसी बात को लेकर देर रात दोनों में विवाद होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद दोनों ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. दीपांशु के परिवार के लोग काफी गमगीन नजर आए.


इस बारे में एसीपी गौरव बांसवाल ने बताया कि भेलूपुर थाना अंतर्गत बीडीए कॉलोनी से 112 पर हमें सूचना मिली कि किसी व्यक्ति की चाकू लगी है. मौके पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंची. यहां दीपांशु राय की मौत हो चुकी थी. उसके साथी कुश पांडे को हिरासत में लिया गया है. शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस पूछताछ कर रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दोनों एक साथ मौके पर देर रात मौजूद थे तभी घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है.

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