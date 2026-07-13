बर्थडे सेलिब्रेशन बना खूनी संघर्ष, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, जेल से फरार बदमाश भी थे पार्टी में
राजधानी जयपुर के आतिश मार्केट स्थित एक क्लब की घटना, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.
Published : July 13, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:05 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में मानसरोवर थाना क्षेत्र के आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में रविवार देर रात बदमाशों की बर्थडे पार्टी खूनी संघर्ष में बदल गई. मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना में धौलपुर जिले के बसेड़ी निवासी अन्नू गुर्जर की मौत हो गई. जांच में सामने आया है कि वारदात के समय भरतपुर ओपन जेल से फरार होकर जयपुर पहुंचे दो सजायाफ्ता कैदी भी पार्टी में मौजूद थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर के साथ कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर और राजेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि कुछ अन्य बदमाश फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
आदतन अपराधी है मुख्य आरोपी: मानसरोवर थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने बताया कि वारदात का मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर भरतपुर जिले का आदतन अपराधी है. डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड का आरोपी रहा है. मृतक अन्नू गुर्जर और कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर आपस में रिश्तेदार थे. अन्नू, कुलदीप के मामा का बेटा था. अभी तक अन्नू का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. वो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शुरुआती जांच के अनुसार, कुलदीप और राजेश भरतपुर ओपन जेल से निकलकर रविवार रात को सबसे पहले जयपुर के प्रताप नगर पहुंचे. जहां एयरपोर्ट के आसपास उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई.
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दो बदमाश भरतपुर ओपन जेल से पहुंचे जयपुर: इसके बाद एयरपोर्ट से सभी लोग रविवार रात 2 से 2:30 बजे आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में पहुंचे. बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर के साथ एक लड़की भी थी, जिसे थप्पड़ मारने पर विवाद शुरू हुआ था. अनुज गुर्जर फिलहाल एक मामले में जमानत पर बाहर चल रहा है. जिस क्लब में अन्नू की हत्या हुई. उसमें अनुज की पार्टनरशिप होने की बात भी सामने आई है. जांच में यह भी पता चला कि पार्टी में मौजूद एक युवती अनुज की परिचित थी. किसी बात को लेकर विवाद हुआ और युवती को थप्पड़ मारने की घटना के बाद झगड़ा शुरू हुआ.
रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हमला: देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से अन्नू गुर्जर पर वार किए गए. इससे वह लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अब यह भी पड़ताल कर रही है कि इस विवाद की असली वजह केवल थप्पड़ मारने की घटना थी या इसके पीछे पहले से चली आ रही रंजिश भी थी. इसे लेकर पुलिस पार्टी में शामिल सभी लोगों के बयान ले रही है. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की भी गहनता से जांच की जा रही है. एफएसएल टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं.
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कुलदीप और राजेश हैं सजायाफ्ता बंदी: जांच के दौरान आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर चर्चित गोल्डी हत्याकांड और पाकिस्तानी नागरिक सकरुल्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. वहीं, राजेश गुर्जर भी गंभीर अपराध में सजायाफ्ता है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों बंदी ओपन जेल से कैसे बाहर निकले और जयपुर आने के दौरान किन-किन लोगों के संपर्क में रहे. फिलहाल पुलिस ने अनुज गुर्जर, कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर और राजेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
हर एंगल से जांच कर रही पुलिस: पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, पार्टी में मौजूद लोगों के बयान और आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. साथ ही भरतपुर ओपन जेल प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था की भी अलग से जांच होगी. आजीवन सजायाफ्ता कैदी आखिर किस तरह जयपुर पहुंच गए.
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