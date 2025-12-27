ETV Bharat / state

रूपेश के पूरे शरीर पर किसने मारा चाकू? बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. ठाकुरवाड़ी मुहल्ला, वार्ड नंबर 15 के निवासी रूपेश कुमार पर अज्ञात बदमाशों ने शुक्रवार रात के 11:20 बजे जानलेवा हमला बोल दिया. हमलावरों ने रूपेश के पेट, सीने और पीठ पर कुल 8 चाकू के घातक वार किए. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

युवक पर 8 बार चाकू से वार: अज्ञात व्यक्ति ने घायल रूपेश को तत्काल रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया. सुबह होते ही परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि आरोपी ऋतिक सिंह पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि शिवम गुप्ता पर 2 केस हैं.

युवक पर चाकू से 8 बार वार (ETV Bharat)

रूपेश की मां ने क्या कहा?: घटना की जानकारी देते हुए रूपेश कुमार की मां ने पुलिस को बताया कि रात के करीब 11:20 बजे किसी ने घर के पिछले गेट से उनके बेटे को बुलाया. उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला. सुबह अचानक फोन आया कि रूपेश रहमानिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक है.

"हमारा बेटा घर पर ही था. अचानक पीछे के गेट पर किसी ने पुकारा. वह बाहर गया और फिर लौटा ही नहीं।. सुबह अस्पताल से खबर मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई. डॉक्टरों ने बताया कि शरीर पर 8 चाकू के निशान हैं. पेट, छाती और पीठ पर वार किए गए हैं."- शांति देवी, घायल युवक की मां

दो आरोपी गिरफ्तार: परिवार के अनुसार, रूपेश एक साधारण युवक हैं जो अपने परिवार का सहारा है. पिता सुरेश महतो मजदूरी करते हैं. रूपेश का पहले से किसी से कोई विवाद भी नहीं है. फिर भी, पुलिस को संदेह है कि यह पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है. घटना की जांच करते हुए पुलिस ने दो संदिग्धों को दबोचा दबोचा है. आरोपी ऋतिक सिंह और शिवम गुप्ता का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है.

पुलिस का बयान: थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. घायल का बयान दर्ज किया गया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. जांच के दौरान दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. इनमें ऋतिक सिंह और शिवम गुप्ता शामिल हैं.

"ऋतिक सिंह पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, हत्या के प्रयास और अन्य अपराध शामिल हैं. शिवम गुप्ता पर भी 2 गंभीर केस हैं. दोनों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा."- राजीव रंजन,थाना अध्यक्ष

वेंटिलेटर पर जख्मी: पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हमला इतना सुनियोजित लग रहा है कि आरोपी पहले से घात लगाए हुए थे. चाकू के वार इतने गहरे थे कि रूपेश की जान पर बन आई. सौभाग्य से समय पर अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बच गई. डॉक्टरों के अनुसार, रूपेश अभी भी वेंटिलेटर पर है और खतरा टला नहीं है. पुलिस ने दोनों संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है.