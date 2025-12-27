रूपेश के पूरे शरीर पर किसने मारा चाकू? बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात
मोतिहारी में एक युवक के पेट, सीने और पीठ पर 8 बार चाकू से वार किया गया. घटना के बाद पुलिस ने हेल्पलाइन जारी किया.
Published : December 27, 2025 at 5:13 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. ठाकुरवाड़ी मुहल्ला, वार्ड नंबर 15 के निवासी रूपेश कुमार पर अज्ञात बदमाशों ने शुक्रवार रात के 11:20 बजे जानलेवा हमला बोल दिया. हमलावरों ने रूपेश के पेट, सीने और पीठ पर कुल 8 चाकू के घातक वार किए. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.
युवक पर 8 बार चाकू से वार: अज्ञात व्यक्ति ने घायल रूपेश को तत्काल रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया. सुबह होते ही परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि आरोपी ऋतिक सिंह पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि शिवम गुप्ता पर 2 केस हैं.
रूपेश की मां ने क्या कहा?: घटना की जानकारी देते हुए रूपेश कुमार की मां ने पुलिस को बताया कि रात के करीब 11:20 बजे किसी ने घर के पिछले गेट से उनके बेटे को बुलाया. उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला. सुबह अचानक फोन आया कि रूपेश रहमानिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक है.
"हमारा बेटा घर पर ही था. अचानक पीछे के गेट पर किसी ने पुकारा. वह बाहर गया और फिर लौटा ही नहीं।. सुबह अस्पताल से खबर मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई. डॉक्टरों ने बताया कि शरीर पर 8 चाकू के निशान हैं. पेट, छाती और पीठ पर वार किए गए हैं."- शांति देवी, घायल युवक की मां
दो आरोपी गिरफ्तार: परिवार के अनुसार, रूपेश एक साधारण युवक हैं जो अपने परिवार का सहारा है. पिता सुरेश महतो मजदूरी करते हैं. रूपेश का पहले से किसी से कोई विवाद भी नहीं है. फिर भी, पुलिस को संदेह है कि यह पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है. घटना की जांच करते हुए पुलिस ने दो संदिग्धों को दबोचा दबोचा है. आरोपी ऋतिक सिंह और शिवम गुप्ता का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है.
पुलिस का बयान: थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. घायल का बयान दर्ज किया गया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. जांच के दौरान दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. इनमें ऋतिक सिंह और शिवम गुप्ता शामिल हैं.
"ऋतिक सिंह पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, हत्या के प्रयास और अन्य अपराध शामिल हैं. शिवम गुप्ता पर भी 2 गंभीर केस हैं. दोनों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा."- राजीव रंजन,थाना अध्यक्ष
वेंटिलेटर पर जख्मी: पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हमला इतना सुनियोजित लग रहा है कि आरोपी पहले से घात लगाए हुए थे. चाकू के वार इतने गहरे थे कि रूपेश की जान पर बन आई. सौभाग्य से समय पर अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बच गई. डॉक्टरों के अनुसार, रूपेश अभी भी वेंटिलेटर पर है और खतरा टला नहीं है. पुलिस ने दोनों संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है.
ग्रामीणों ने की सुरक्षा की मांग: ठाकुरवाड़ी मोहल्ला और आसपास के इलाकों में इस घटना से दहशत फैल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय बदमाशों का मनोबल बढ़ता जा रहा है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "यहां रात को आवाजाही कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अपराधी घुस आते हैं. प्रशासन को गश्त बढ़ानी चाहिए." मोहल्ले के कई लोग थाने पहुंचे और सुरक्षा की मांग की. कुछ ने वार्ड पार्षद से बात की और कहा कि स्ट्रीट लाइट ठीक कराई जाएं.
पुलिस उठा रही ये कदम: पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है. थाना अध्यक्ष ने कहा, "किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है. जनता से अपील है कि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें" इस घटना ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि अपराधियों का हौसला भंग हो.
"मेरा बेटा परिवार का इकलौता कमाने वाला है. हम गरीब हैं, लेकिन ईमानदारी से जीते हैं. किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. फिर भी बेटे पर यह जुल्म क्यों? रूपेश की शादी की बात चल रही थी. अब पूरा परिवार अस्पताल में डटा है. इलाज का खर्च भी चिंता का विषय बन गया है. स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है."- सुरेश महतो, रूपेश कुमार के पिता
डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, रूपेश को मल्टीपल चाकू इंजरी है. पेट में गहरे घाव से आंतें प्रभावित हुई हैं. सीने पर वार से फेफड़े को नुकसान पहुंचा है. पीठ के घावों से रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ा है. सर्जरी के बाद भी रिकवरी में समय लगेगा. डॉक्टरों ने कहा कि अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं.
FIR दर्ज: पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (मारपीट) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे, चाकू का टुकड़ा बरामद किया है. दोनों गिरफ्तार आरोपियों की क्वेश्चनिंग में कई सुराग मिले हैं. पुलिस को शक है कि एक बड़ा गिरोह इस घटना के पीछे हो सकता है. थाना अध्यक्ष ने कहा, "हम पूरे नेटवर्क को उजागर करेंगे. जनता का सहयोग मिल रहा है."
हेल्पलाइन नंबर जारी: यह घटना इलाके के लिए चेतावनी है. अपराध पर नियंत्रण के लिए सामुदायिक सहयोग जरूरी है. पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. रूपेश के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है. पुलिस मामले पर नजर बनी हुई है.
ये भी पढ़ें
बिहार में सड़क पर हत्या, साइड देने को लेकर फॉर्च्यूनर और डस्टर कार चालक में चाकूबाजी
'चाकू से गला काट पत्थर से सिर कुचला, फिर तेजाब डाला' 300 फीट ऊंचा पहाड़ पर मिला महिला का शव
चाकू से वार.. सिर पर हैंडपंप पटका.. 5 और 3 साल के मासूम की हत्या, कोमा में डेढ़ साल की बच्ची