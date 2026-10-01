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कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर मामूली कहासुनी के बाद युवक को चाकुओं से गोदा, मौत

चाकू से हमला कर युवक की हत्या ( ETV Bharat )

बूंदी : कापरेन थाना क्षेत्र में कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर बुधवार रात मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर घायल युवक को पहले कापरेन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया गया. कोटा में उपचार के दौरान देर रात युवक ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.