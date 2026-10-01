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कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर मामूली कहासुनी के बाद युवक को चाकुओं से गोदा, मौत

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है.

चाकू से हमला कर युवक की हत्या
चाकू से हमला कर युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 11:00 AM IST

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बूंदी : कापरेन थाना क्षेत्र में कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर बुधवार रात मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर घायल युवक को पहले कापरेन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया गया. कोटा में उपचार के दौरान देर रात युवक ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

कमर की साइड चाकू लगने से गंभीर हुआ युवक : कापरेन थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि घटना कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर एक टायर पंचर की दुकान के पास हुई. कापरेन निवासी 22 वर्षीय पंकज मीणा उर्फ भल्ला वहां मौजूद था. इसी दौरान कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट के बीच पंकज पर चाकू से हमला कर दिया गया.

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चाकू कमर की साइड में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने घायल पंकज को तत्काल कापरेन अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया. परिजन उसे लेकर कोटा पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मोर्चरी में रखा शव, रिपोर्ट का इंतजार : युवक की मौत के बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस घटना से जुड़े प्रत्येक पहलू की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में आपसी कहासुनी के बाद विवाद होने की बात सामने आई है. हालांकि, चाकूबाजी की वास्तविक वजह और हमले में शामिल आरोपियों की पहचान पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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घटना के बाद कापरेन पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं और वारदात से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना से पहले और बाद में मौके पर मौजूद लोगों की पहचान की जा सके. थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है. उनका कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

दो दिन पहले हाईवे पर गोली मारकर हुई थी हत्या : बूंदी जिले में हाईवे पर लगातार सामने आ रही हत्या की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है. कापरेन की घटना से महज दो दिन पहले तालेड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कोटा निवासी मोहम्मद यकीन की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस को युवक का शव उसकी कार से बरामद हुआ था.

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YOUTH STABBED IN BUNDI
युवक को चाकुओं से गोदा
YOUTH KILLED IN BUNDI

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