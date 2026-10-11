लक्सर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल, दो नामजद समेत तीन पर मुकदमा दर्ज
लक्सर में बदमाशों के हौसले बुलंद, शुगर मिल के गोल चौराहे पर सरेआम युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2026 at 6:01 PM IST
लक्सर: शुगर मिल गेट के बाहर स्थित गोल चौराहे पर दिनदहाड़े फायरिंग मामले में दो नामजद समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस घटना में तीन युवकों ने पहले एक युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, फिर विरोध करने पर देशी तमंचे से उसे गोली मार दी थी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल को सरकारी अस्पताल से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है.
गोल चौराहे पर घेरकर की मारपीट, फिर मारी गोली: पुलिस के मुताबिक, ग्राम अकोढ़ा कलां निवासी सुमित कुमार ने पुलिस को दी एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उसका भाई रामकेश शुक्रवार यानी 9 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे लक्सर शुगर मिल से काम निपटाकर बाहर निकल रहा था. जैसे ही वो गोल चौराहे पर पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे रितिक निवासी बहादरपुर खादर, पारस निवासी सीमली और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने उसे घेर लिया.
आरोप है कि तीनों ने बिना किसी कारण के उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर मारपीट करने लगे. जब रामकेश ने मारपीट का कारण पूछा और विरोध किया, तो आरोपी रितिक ने अपनी कमर से देशी तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से उस पर फायर झोंक दिया. गोली रामकेश को लग गई और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.
फायरिंग से मचा हड़कंप, आरोपी फरार: दिनदहाड़े गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और अफरा-तफरी मच गई. भीड़ को आता देख तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. परिजन और आसपास मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल रामकेश को तत्काल लक्सर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया.
पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मुकदमा: मामले की सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. अब पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर दो नामजद समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस वारदात के बाद शुगर मिल क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
"घायल के भाई सुमित कुमार की तहरीर के आधार पर आरोपी रितिक, पारस और एक अज्ञात के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- प्रवीण कोश्यारी, प्रभारी निरीक्षक, लक्सर कोतवाली
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