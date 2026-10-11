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लक्सर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल, दो नामजद समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

फायरिंग ( फोटो- ETV Bharat GFX )

लक्सर: शुगर मिल गेट के बाहर स्थित गोल चौराहे पर दिनदहाड़े फायरिंग मामले में दो नामजद समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस घटना में तीन युवकों ने पहले एक युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, फिर विरोध करने पर देशी तमंचे से उसे गोली मार दी थी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल को सरकारी अस्पताल से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है.

गोल चौराहे पर घेरकर की मारपीट, फिर मारी गोली: पुलिस के मुताबिक, ग्राम अकोढ़ा कलां निवासी सुमित कुमार ने पुलिस को दी एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उसका भाई रामकेश शुक्रवार यानी 9 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे लक्सर शुगर मिल से काम निपटाकर बाहर निकल रहा था. जैसे ही वो गोल चौराहे पर पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे रितिक निवासी बहादरपुर खादर, पारस निवासी सीमली और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने उसे घेर लिया.