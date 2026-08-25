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पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती

पलामूः जिला में टाउन थाना क्षेत्र के जेल हाता इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को गोली लगी है. युवक को पेट में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

युवक जितेंद्र कुमार पासवान लेस्लीगंज के सोनबरसा गांव का रहने वाला है. जितेंद्र कुमार पासवान बैरिया चौक के पास एक आर्किटेक्ट के पास नौकरी करता है. पुलिस ने घटना को लेकर संदेह व्यक्त किया है.

पुलिस के अनुसार युवक को मंगलवार की शाम 8:30 बजे के करीब गोली लगी है और वह अस्पताल में रात 9:30 बजे के बाद भर्ती हुआ है. जबकि युवक का घर अस्पताल से करीब 400 मीटर की दूरी पर और घटनास्थल पांच से सात मिनट की दूरी पर है. सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि घटना पूरी तरह से संदिग्ध है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, घटना पूरी तरह से संदिग्ध है. गोली लगने के करीब एक घंटे बाद युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है, जबकि उसका घर दो से तीन मिनट और घटनास्थल पांच से सात मिनट की दूरी पर है.