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बोकारो में युवक को मारी गोली, रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

बोकारो: बीएस सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर के पास जयराम प्रसाद को उसके कुछ परिचित लोगों ने गोली मार दी. गोलीबारी की घटना रविवार देर रात 10:30 बजे की है. जयराम प्रसाद पर चाकू से भी हमला किया गया. घटना के बाद जयराम को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.

बताया जा रहा है कि जयराम प्रसाद अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ हत्या समेत कई अन्य मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. घायल जयराम प्रसाद ने बताया कि वह चाय दुकान में बैठकर चाय पी रहा था. इसी दौरान बुलेट और बाइक सवार कुछ लोग मौके पर पहुंचे और जयराम पर फायरिंग कर दी.

जानकारी देते घायल युवक और डीएसपी सिटी (Etv Bharat)

गोली लगने के बाद जब जयराम जान बचाकर भागने लगा, तब हमलावरों ने उस पर चाकू से भी वार किया. जयराम का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है. उन्होंने बूट्टू सिंह, रुपेश सहित दो तीन लोगों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है.