धनबाद में युवक पर फायरिंग, मारपीट मामले में साथ देने को लेकर किया गया हमला
धनबाद के बरोरा चेकपोस्ट के पास एक युवक पर फायरिंग की गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
Published : August 1, 2026 at 11:02 AM IST
धनबाद: जिले के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरोरा चेकपोस्ट के समीप शुक्रवार को कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है. घटना में एक युवक बाल-बाल बच गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से दो खोखा बरामद हुए हैं.
इधर, मामले को लेकर युवक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है. जानकारी पाकर बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल सहित आस पास के अन्य थाना की पुलिस भी बरोरा थाना पहुंची. घटना की संयुक्त रूप से जांच की जा रही है. पुलिस फिलहाल मामले की सत्यता की पुष्टि कर रही है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बिजली जोड़ने को लेकर माथाबांध और मन्द्रा ग्रामीणों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस दौरान फायरिंग हुए भुक्तभोगी युवक एक पक्ष का साथ दे रहा था. इसे लेकर दूसरे पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे. इसी बात से नाराज होकर फायरिंग जानलेवा हमला किया गया. घटना के बाद से भुक्तभोगी युवक के परिजन डरे हुए हैं.
भुक्तभोगी मधु मंडल ने बताया कि सन्नी चौहान, राज चौहान और आकाश चौहान अचानक आए और गाली-गलौज करने लगे और कहा कि माथाबांध झगड़े में एक पक्ष का साथ दे रहा है. इसी दौरान युवक को एक थप्पड़ मार दिया और फिर पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी.
बाघमारा डीएसपी अजीत कुमार बिमल ने बताया कि बरोरा थाने में एक युवक द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें बरोरा चेकपोस्ट के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दो राउंड गोली चलाकर भागने का जिक्र है. पुलिस लड़कों की पहचान करने में जुटी है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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