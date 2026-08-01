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धनबाद में युवक पर फायरिंग, मारपीट मामले में साथ देने को लेकर किया गया हमला

धनबाद: जिले के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरोरा चेकपोस्ट के समीप शुक्रवार को कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है. घटना में एक युवक बाल-बाल बच गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से दो खोखा बरामद हुए हैं.

इधर, मामले को लेकर युवक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है. जानकारी पाकर बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल सहित आस पास के अन्य थाना की पुलिस भी बरोरा थाना पहुंची. घटना की संयुक्त रूप से जांच की जा रही है. पुलिस फिलहाल मामले की सत्यता की पुष्टि कर रही है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

भुक्तभोगी युवक और एसडीपीओ का बयान (Etv Bharat)

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बिजली जोड़ने को लेकर माथाबांध और मन्द्रा ग्रामीणों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस दौरान फायरिंग हुए भुक्तभोगी युवक एक पक्ष का साथ दे रहा था. इसे लेकर दूसरे पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे. इसी बात से नाराज होकर फायरिंग जानलेवा हमला किया गया. घटना के बाद से भुक्तभोगी युवक के परिजन डरे हुए हैं.