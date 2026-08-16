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चरखी दादरी में युवक को सीने में मारी गोली, कांवड़ जल्दी चढ़ाने के पुराने विवाद में की गई फायरिंग

चरखी दादरी: गांव खेड़ी बूरा बस अड्डे के पास कांवड़ चढ़ाने को लेकर पुरानी रंजिश के चलते गाड़ी सवार युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई. हमले में गांव खेड़ी बूरा निवासी मंजीत पुत्र कृष्ण के सीने में गोली लगी, जबकि उसके साथ गाड़ी में सवार दो अन्य युवक बाल-बाल बच गए. गंभीर रूप से घायल मंजीत का मेदांता अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

शिवरात्रि के दौरान कांवड़ लेने के दौरान हुआ था विवादः डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि "15 अगस्त की अलसुबह गोलीबारी की सूचना मिलने पर सदर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिवरात्रि के दौरान दोनों पक्ष कांवड़ लेने गए थे. वहां मंजीत और आरोपी योगेश के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला करने की योजना बनाई. 15 अगस्त की रात करीब तीन बजे मंजीत अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान हुंडई ऑरा कार में सवार आरोपियों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी."