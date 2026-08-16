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चरखी दादरी में युवक को सीने में मारी गोली, कांवड़ जल्दी चढ़ाने के पुराने विवाद में की गई फायरिंग

शिवरात्री में कांवड़ जल्दी चढ़ाने के दौरान विवाद हुआ था. इसी रंजिश में एक युवक को गोली मारी गई. पुलिस ने 4 आरोपियों काबू किया.

Youth shot in Charkhi Dadri
चरखी दादरी में 15 अगस्त के दिन फायरिंग के 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2026 at 1:30 PM IST

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चरखी दादरी: गांव खेड़ी बूरा बस अड्डे के पास कांवड़ चढ़ाने को लेकर पुरानी रंजिश के चलते गाड़ी सवार युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई. हमले में गांव खेड़ी बूरा निवासी मंजीत पुत्र कृष्ण के सीने में गोली लगी, जबकि उसके साथ गाड़ी में सवार दो अन्य युवक बाल-बाल बच गए. गंभीर रूप से घायल मंजीत का मेदांता अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

शिवरात्रि के दौरान कांवड़ लेने के दौरान हुआ था विवादः डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि "15 अगस्त की अलसुबह गोलीबारी की सूचना मिलने पर सदर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिवरात्रि के दौरान दोनों पक्ष कांवड़ लेने गए थे. वहां मंजीत और आरोपी योगेश के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला करने की योजना बनाई. 15 अगस्त की रात करीब तीन बजे मंजीत अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान हुंडई ऑरा कार में सवार आरोपियों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी."

चरखी दादरी में युवक को गोली मारने का 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

अटेला क्रैशर जोन से दबोचे चार आरोपीः पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अटेला क्रैशर जोन के पास से चार आरोपियों जिनमें महावीर पुत्र सदाराम (निवासी गांव बोहला, सोनीपत हाल निवासी नरेला, दिल्ली), योगेश उर्फ छोटू उर्फ पहलवान (निवासी खेड़ी बुरा), विक्रम (निवासी टांडाहेड़ी, झज्जर हाल निवासी नरेला, दिल्ली) प्रदीप उर्फ सोनू (निवासी जिनौली, खरखौदा सोनीपत, हाल निवासी नरेला, दिल्ली) को काबू किया है. आरोपियों के कब्जे से हुंडई ऑरा कार, दो अवैध देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें-चरखी दादरी ताबड़तोड़ फायरिंग मामला: सीआईए के साथ मुठभेड़ में मुख्य साजिशकर्ता अमरदीप गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

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