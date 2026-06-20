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बिहार में युवक को पत्नी और बच्चे के सामने अपराधियों ने सीने और हाथ में मारी गोली

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. मीनापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में जमीनी विवाद ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया. देर रात दरवाजे पर चढ़कर बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी. घटना में 36 वर्षीय अजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुजफ्फरपुर में युवक को मारी गोली : बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि देर रात जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, तभी आधा दर्जन से अधिक की संख्या में पट्टीदार हथियार लेकर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अजीत कुमार के सीने और हाथ में गोली लगी.

7 साल पहले भाई की हुई थी हत्या : घायल अजीत कुमार ने बताया कि जमीन बंटवारे का मामला चल रहा है और शनिवार को सीओ कार्यालय में सुनवाई होनी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उन पर हमला किया गया. अजीत ने यह भी बताया कि वर्ष 2019 में उनके बड़े भाई अखिलेश राय की हत्या हुई थी, जिसमें वह मुख्य गवाह हैं. उसी केस को लेकर भी लगातार धमकी मिल रही थी.

अस्पताल में भर्ती घायल (ETV Bharat)

पत्नी और बच्चों के सामने मारी गोली : घायल की पत्नी ने बताया कि उनके और बच्चों के सामने आरोपियों ने अजीत पर गोली चलाई. उन्होंने कहा कि हमलावर हत्या की नीयत से आए थे. किसी तरह जान बचाकर परिवार वहां से भगा और घायल को अस्पताल पहुंचाया.