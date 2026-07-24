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लखनऊ में युवक को मारी गोली, ​महादेव मंदिर के पास निशाना बनाकर किया फायर, आरोपी की तलाश जारी

लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र के यासीनगंज में शुक्रवार को महादेव मंदिर के पास चौक निवासी अब्दुल खान उर्फ गप्पू (24) को आमान उर्फ मुन्ना ने आपसी कहासुनी के बार गोली मार दी. घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आधिकारिक मीडिया अपडेट जारी करते हुए बताया कि घटना की जांच की जा रही है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, चौक थाना क्षेत्र के फूलमंडी निवासी अब्दुल खान उर्फ गप्पू (24) पुत्र सफर खान किसी काम से यासीनगंज की तरफ आया था. इसी दौरान महादेव मंदिर के पास आरोपी आमान उर्फ मुन्ना ने उसे निशाना बनाकर गोली चला दी. गोली लगते ही अब्दुल खान लहूलुहान होकर गिर पड़ा.​वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

सूचना मिलते ही सआदतगंज पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अब्दुल खान को तत्काल उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है. ​सआदतगंज पुलिस के मुताबिक, घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. फरार आरोपी आमान उर्फ मुन्ना की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.