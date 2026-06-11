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पुरानी रंजिश में खूनी खेल: कुरुक्षेत्र में युवक पर फायरिंग, रीढ़ की हड्डी में धंसी गोली, आरोपी फरार

कुरुक्षेत्र: इस्माइलाबाद क्षेत्र में बुधवार शाम को पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर सरेराह फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पिहोवा से काम कर घर लौट रहे युवक को पीठ में गोली मारी गई, जो रीढ़ की हड्डी तक जा धंसी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

काम से घर लौटते वक्त हुआ हमला: ​जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान गांव खेड़ी शहीदां निवासी गुलशन कुमार के रूप में हुई है. गुलशन मिट्टी का डंपर चलाने का काम करता है. बुधवार शाम करीब छह बजे जब वह पिहोवा से अपना काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रहा था, तभी इस्माइलाबाद क्षेत्र में घात लगाए बैठे हमलावर ने उस पर गोलियां बरसा दीं. गोली गुलशन की कमर में लगी और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया.

पुरानी रंजिश में खूनी खेल: कुरुक्षेत्र में युवक पर फायरिंग (ETV Bharat)

​अक्टूबर में हुआ था विवाद: ​वारदात की वजह पुरानी आपसी रंजिश बताई जा रही है. घायल युवक के पिता पाला राम ने बताया कि "पिछले साल अक्टूबर माह में दोनों पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी. उस समय मामला पुलिस तक पहुंचा था और दोनों पक्षों के बीच लिखित में समझौता भी हो गया था. समझौते के बावजूद दूसरा पक्ष शांत नहीं बैठा और लगातार उन्हें जान-माल का नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा था. इसी रंजिश को पालते हुए उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया." परिजनों ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी की पहचान गांव ठसका मिरांजी निवासी मनजिंदर के रूप में की है, जो फिलहाल इस्माइलाबाद में ही रह रहा था.