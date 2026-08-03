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जमशेदपुर में फायरिंग के बाद युवक की हालत नाजुक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जमशेदपुर में कुछ अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी. घटना के बाद उसके परिजन उसे इलाज के लिए कोलकाता ले गए हैं.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:37 PM IST

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जमशेदपुर: जिले के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में बीती रात कुछ अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल युवक को टीएमएच में भर्ती कराया गया. वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले कुछ युवकों की पहचान की गई है और वे जल्द ही पकड़े जायेंगे.

घायल युवक को तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल

दरअसल, जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में रविवार रात हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई. क्षेत्र के कंटेनर यार्ड के पास अज्ञात अपराधियों ने आफताब खान नाम के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिसमें आफताब खान गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल आफताब खान को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंचाया.

आपसी रंजिश से जुड़ा है मामला

इधर, घटना की सूचना मिलते ही बर्मामाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है. वहीं टीएमएच में भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है. जानकारी के मुताबिक, युवक पर गोली आपसी रंजिश के चलते चलाई गई है. इधर, टीएमएच में आफताब की स्थिति काफी गंभीर होने पर उसके परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता ले गए हैं.

आफताब नाम के युवक को गोली लगी है. घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इस घटना में शामिल कुछ युवकों की पहचान की गई है और जल्द सभी अपराधी पकड़े जाएंगे: ललित मीणा, सिटी एसपी

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