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जमशेदपुर में फायरिंग के बाद युवक की हालत नाजुक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जमशेदपुर: जिले के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में बीती रात कुछ अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल युवक को टीएमएच में भर्ती कराया गया. वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले कुछ युवकों की पहचान की गई है और वे जल्द ही पकड़े जायेंगे.

घायल युवक को तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल

दरअसल, जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में रविवार रात हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई. क्षेत्र के कंटेनर यार्ड के पास अज्ञात अपराधियों ने आफताब खान नाम के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिसमें आफताब खान गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल आफताब खान को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंचाया.

आपसी रंजिश से जुड़ा है मामला