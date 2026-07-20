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लड़की से मिलने गए युवक को मार दी गोली, हिरासत में डॉक्टर! जानें, क्या है मामला

गिरिडीहः जिला के बिरनी थाना इलाके में एक युवक को गोली मारी गई है, गोली युवक के हाथ में लगी है. युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

इस घटना को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस घटना को लेकर क्षेत्र के एक डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया है. घायल युवक ने वीडियो पोस्ट में कहा है कि उसका परिचय और संबंध एक चिकित्सक के परिवार से रहा है. वर्षों से उनके परिवार के बेटे से दोस्ती है. हमलोग एक साथ खेलते हैं घूमने जाते हैं. एक दूसरे के घर आना-जाना भी होता हैं.

मामला प्यार का!

घायल युवक का कहना है कि उसकी दोस्ती डॉक्टर की बेटी से भी हुई. दो साल के अंदर हमलोगों के बीच संबंध गहरा हो गया. इस बीच रविवार की रात को उनकी बेटी ने फोन कर उसे बुलाया. मैं पैदल ही उसके घर आया. फिर डॉक्टर की बेटी ने गेट खोला और अंदर गए.

अभी दो तीन मिनट ही साथ में हमलोग बात कर रहे थे कि बीच डॉक्टर का बेटा बाहर आया. फिर दोनों ने अपने पिता को बुलाया. डॉक्टर गन लेकर आए फिर सभी ने गेट को घेर लिया. फिर पुत्रों के कहने पर डॉक्टर पिता ने गोली मारी और मैं गिर गया. फिर डॉ के दोनों बेटों ने उसे बेरहमी से मारा जिससे मैं बुरी तरह घायल हो गया. फिर पुलिस पहुंची और उसे सदर अस्पताल ले जाया गया वहां से धनबाद रेफर किया गया.