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बुलंदशहर में दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर

​बुलंदशहर: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के रिजवाना गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब दुकान पर बैठे एक युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक घायल हो गया. घायल की पहचान गुलजार खान (पुत्र निसार) के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, हालांकि पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है.



​घटना के तुरंत बाद खून से लथपथ गुलजार को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. युवक को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया है. फिलहाल मेरठ में डॉक्टरों की एक विशेष टीम की देखरेख में युवक का उपचार जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

वहीं, मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद औरंगाबाद पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है.

​बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं और आज रात तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.