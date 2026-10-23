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पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को लगी गोली

पटना में गोलीबारी ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच मारपीट के बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना हो गई. तकियापर पुलिस चौकी से महज एक हजार मीटर की दूरी पर हुई इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया. गोलीबारी की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

युवक को लगी गोली