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सोनीपत के बड़वासनी में आपसी विवाद में युवक पर फायरिंग, बचाने आया भाई भी घायल, आरोपी फरार

बड़वासनी में आपसी विवाद में युवक पर फायरिंग ( ETV Bharat )