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सोनीपत के बड़वासनी में आपसी विवाद में युवक पर फायरिंग, बचाने आया भाई भी घायल, आरोपी फरार

सोनीपत के बड़वासनी गांव में आपसी विवाद में युवक को गोली लगी. युवक का भाई भी घायल हो गया. पुलिस जांच कर रही है.

Sonipat Barwasni Firing
बड़वासनी में आपसी विवाद में युवक पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2026 at 2:00 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गांव बड़वासनी में आपसी विवाद के चलते एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है. वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया. गोली लगने से बड़वासनी निवासी अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे उपचार के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

बीच-बचाव में भाई भी घायल: घायल के परिजनों की मानें तो किसी बात को लेकर अनिल का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने अनिल पर गोली चला दी. इसी दौरान अनिल का भाई उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचा. आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया.

अस्पताल में चल रहा इलाज: गोली लगने के बाद अनिल को परिजन आनन-फानन में सोनीपत नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उपचार शुरू किया. परिजनों के अनुसार गोली लगने से उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

सोनीपत के बड़वासनी में आपसी विवाद में युवक पर फायरिंग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस: इधर, वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने विवाद के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई.

आरोपियों की तलाश जारी: गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

परिजन ने बताई पूरी घटना: घायल अनिल के परिजन सुनील ने कहा कि, "विवाद के दौरान अनिल को गोली मारी गई. उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आए हैं. भाई को बचाने के दौरान उसके साथ भी मारपीट की गई."

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. फायरिंग की वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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