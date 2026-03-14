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युवक को गोलियों से भूना.. रोड पर घसीटा, सिवान में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

सीवान में बाजार जा रहे व्यक्ति को घात लगाकर मार दिया गया. पेट और सिर में गोली लगने से मौत; पुरानी रंजिश की आशंका

YOUTH SHOT DEAD IN SIWAN, INCIDENT NEAR MISHRAULI, HUSSAINGAN
सीवान में गोलियों से भूनकर युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 10:16 AM IST

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सिवान: बिहार के सीवान जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए. हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव के पास शुक्रवार की शाम अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान फिरोज अंसारी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सिवान में युवक को गोलियों से भूना : मृतक के दोस्त ने बताया कि, फिरोज अंसारी अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से मिश्रौली बाजार जा रहा था. बाजार से कुछ दूरी पहले एक बगीचे के पास वह रुका ही था कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने तीनों को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान फिरोज अंसारी को कई गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

सड़क पर घसीटा, फिर फरार हो गए : घटना के बाद घायल फिरोज को उसके साथियों और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के दोस्त सोनू ने बताया कि ''वे लोग बगीचे के पास कुछ देर के लिए रुके थे, तभी अचानक अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और सीधे फिरोज अंसारी पर फायरिंग कर दी. गोली मारने के बाद अपराधियों ने फिरोज को कुछ दूर तक सड़क पर घसीटा और फिर फरार हो गए. किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और लोगों को सूचना दी.''

घात लगाए अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग : ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि ''मृतक को पेट और सिर में गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई.'' सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सिवान के एसपी पूरण कुमार झा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हुसैनगंज और नगर थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

''11 मार्च को भी फिरोज अंसारी पर फायरिंग की घटना हुई थी, लेकिन उस समय वह बच गया था. हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच जारी है.'' - पूरण कुमार झा, एसपी, सिवान

ASI हत्या मामले में आरोपी था मृतक : मिली जानकारी के अनुसार फिरोज अंसारी वर्ष 2022 में एएसआई सुरेंद्र गहलोत की हत्या से जुड़े मामले में भी आरोपी था. बताया जाता है कि उस समय एएसआई शराब तस्करों की सूचना पर रात में वाहन जांच कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवारों ने एएसआई को कुचलते हुए भागने की कोशिश की. कुछ दूरी पर शराब से भरी कार पलट गई और मौके का फायदा उठाकर सभी आरोपी फरार हो गए थे. उसी मामले में फिरोज अंसारी का नाम सामने आया था.

कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे : हाल ही में जिले के बसंतपुर में दिनदहाड़े 25 लाख रुपये की लूट की घटना भी सामने आई थी. लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

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