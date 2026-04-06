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सिंघाना हत्याकांड मामला : अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम

सिंघाना (झुंझुनू) : इश्कपूरा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने झुंझुनू-सिंघाना-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-11 को जाम कर दिया. डुमोली बस स्टैंड पर ग्रामीण सड़क के बीच धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया. कई थानों की पुलिस के साथ जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है, जो स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है.

थानाधिकारी सुगन सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, ग्रामीण आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से वे उग्र हो गए.