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सिंघाना हत्याकांड मामला : अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया.

हाईवे पर धरना
हाईवे पर धरना (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 11:41 AM IST

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सिंघाना (झुंझुनू) : इश्कपूरा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने झुंझुनू-सिंघाना-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-11 को जाम कर दिया. डुमोली बस स्टैंड पर ग्रामीण सड़क के बीच धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया. कई थानों की पुलिस के साथ जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है, जो स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है.

थानाधिकारी सुगन सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, ग्रामीण आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से वे उग्र हो गए.

गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढे़ं. सिंघाना में युवक की गोली मारकर हत्या, भरतपुर में लूट का विरोध करने पर फायरिंग में युवक घायल

ये था मामला : डूमोली कलां निवासी 23 वर्षीय मुकेश कुमार अपने दोस्त योगेश से मिलने इश्कपुरा आया था. वहां से नई स्कूटी लेने सिंघाना जाने वाले थे. इसी दौरान योगेश ने उसे घर से आधार कार्ड लाने भेजा. मुकेश बाइक पर मंदिर से योगेश के घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में बाइक सवार विजय कुमार व साथियों ने उसे रोक लिया. कहासुनी के बाद आरोपियों ने मुकेश के सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही मुकेश गिर पड़ा और हमलावर फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी.

समझाइश करती पुलिस
समझाइश करती पुलिस (ETV Bharat Jhunjhunu)
Last Updated : April 6, 2026 at 11:41 AM IST

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