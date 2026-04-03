सिंघाना में युवक की गोली मारकर हत्या, भरतपुर में लूट का विरोध करने पर फायरिंग में युवक घायल
झुंझुनू में युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा. भरतपुर में युवक से नकदी व मोबाइल लूट लिया. उसने लूट का विरोध किया था.
Published : April 3, 2026 at 8:04 PM IST
सिंघाना/भरतपुर: झुंझुनू जिले के सिंघाना क्षेत्र के इश्कपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार शाम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. युवक पर बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी. घायल युवक को तुरंत सिंघाना के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. उधर, भरतपुर में रेलवे स्टेशन इलाके में लूट का विरोध करने पर युवक को गोली मार दी. गोली उसके कान को छेदते हुए निकल गई.
सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान डूमोली कलां निवासी मुकेश कुमार (23) पुत्र रामनिवास के रूप में हुई है. मुकेश अपने दोस्त योगेश से मिलने इश्कपुरा आया था. वहां से नई स्कूटी लेने सिंघाना जाने वाले थे. इसी दौरान योगेश ने उसे घर से आधार कार्ड लाने भेजा.
मुकेश बाइक पर मंदिर से योगेश के घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में बाइक सवार विजय कुमार व साथियों ने उसे रोक लिया. कहासुनी के बाद आरोपियों ने मुकेश के सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही मुकेश गिर पड़ा और हमलावर फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी.
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मेले में हथियार लेकर घूम रहा था आरोपी: घटना के बाद अस्पताल में भीड़ हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. शव मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की. मृतक के मित्र योगेश ने बताया कि मुकेश अपने परिवार का इकलौता सहारा था. उसके पिता का एक साल पहले बीमारी से निधन हो चुका. उसके दो बहनें हैं. इस बीच, ग्रामीणों ने कहा कि घटना वाले दिन गांव में मेला लगा था, जहां आरोपी विजय हथियार लेकर घूमता दिखा. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
भरतपुर में विरोध करने पर फायरिंग: उधर, मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. भरतपुर शहर के उद्योगनगर इलाके में रेलवे स्टेशन के पीछे अंधेरे इलाके में गुरुवार रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को लूटा और विरोध करने पर गोली मार दी. गोली युवक के कान को छेदते हुए निकल गई. वह बाल-बाल बच गया.
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नकदी व मोबाइल लूटा: उद्योग नगर थानाधिकारी रविन्द्र ने बताया कि रात को मामले की जानकारी मिली. मौके पर पहुंचे तो युवक घायल मिला. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है. इधर, पीड़ित रॉबिन ने बताया कि वह भाई के साथ गुरुवार रात जयपुर से लौट रहा था कि स्टेशन के पीछे वाले गेट से बाहर निकलते ही भाई पानी पीने चला गया. तभी मुंह पर कपड़ा बांधे दो युवक बाइक से आए और उसे रोका. बदमाशों ने रॉबिन से बैग चेक कराने को कहा.
उसने कारण पूछा तो आरोपियों ने कॉलर पकड़ा और एक ओर ले गए. उससे 6 हजार रुपए नकद और 15-16 हजार रुपए का मोबाइल लूट लिया. रॉबिन ने विरोध किया तो सिर पर हमला कर दिया. फिर आरोपी भागने लगे. पीड़ित ने पीछा किया तो बदमाशों ने उस पर दो राउंड फायर किए. एक गोली सीधे उस पर चलाई, जो कान को छेदते हुए निकल गई. दूसरी गोली उसके भाई की ओर दूर से चलाई, जो मौके पर उसकी आवाज सुनकर पहुंचा था.
अंधेरे का फायदा उठा फरार: घटना रेलवे स्टेशन की पार्किंग से आगे, पीछे की साइड के उस इलाके में हुई जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है. अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश मौके से भाग गए. मडरपुर गांव निवासी रॉबिन जयपुर में नौकरी करता है. उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.
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