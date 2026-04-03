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सिंघाना में युवक की गोली मारकर हत्या, भरतपुर में लूट का विरोध करने पर फायरिंग में युवक घायल

सिंघाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद जमा भीड़. ( ETV Bharat Singhana (Jhunjhunu) )