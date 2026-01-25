ETV Bharat / state

शास्त्री पार्क में युवक की गोली मारकर हत्या,गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा दावों पर उठे सवाल

शनिवार देर रात शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के बुलंद मस्जिद इलाके में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल

बुलंद मस्जिद इलाके में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 7:19 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस एक तरफ गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है.
शनिवार देर रात शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के बुलंद मस्जिद इलाके में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.
बुलंद मस्जिद इलाके मेंं फायरिंग एक की मौत
उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया की रात करीब 11:24 बजे शास्त्री पार्क थाने में फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि बुलंद मस्जिद इलाके के रहने वाले समीर उर्फ मुस्तकीम उर्फ कम्मू पहलवान को गोली मार दी गई है. परिजन उसे गंभीर हालत में तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शास्त्री पार्क थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज
क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. शास्त्री पार्क थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.उन्होंने कहा कि “घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.इस वारदात ने उत्तर-पूर्वी जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

समीर उर्फ मुस्तकीम की गोली मारकर हत्या
पूर्व निगम पार्षद सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
पूर्व निगम पार्षद हसीबुल हसन ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे संवेदनशील मौके पर हत्या की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहां की राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें नहीं थम रही है. खासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है. यहां के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं.
पुलिस हर एंग्ल से कर रही मामले की जांच
फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी के एंगल से भी जांच कर रही है. गणतंत्र दिवस से ठीक पहले हुई इस वारदात ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए है .

