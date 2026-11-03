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संभल में युवक की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बदमाशों ने पीछे से की फायरिंग, ससुराल पक्ष से चल रहा था विवाद

फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : थाना बनियाठेर क्षेत्र में गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. चंदौसी-फरीदपुर खास लिंक मार्ग पर बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.

थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के निवासी विक्रम (35) पुत्र विजेंद्र चंदौसी से अपने गांव वापस लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में पीछे से आए बाइक सवार हमलावरों ने घात लगाकर गोली मार दी. गोली लगने से विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई. चंदौसी क्षेत्राधिकारी विवेक जावला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं, एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली.