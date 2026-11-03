संभल में युवक की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बदमाशों ने पीछे से की फायरिंग, ससुराल पक्ष से चल रहा था विवाद
हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:03 PM IST
संभल : थाना बनियाठेर क्षेत्र में गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. चंदौसी-फरीदपुर खास लिंक मार्ग पर बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.
थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के निवासी विक्रम (35) पुत्र विजेंद्र चंदौसी से अपने गांव वापस लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में पीछे से आए बाइक सवार हमलावरों ने घात लगाकर गोली मार दी. गोली लगने से विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई. चंदौसी क्षेत्राधिकारी विवेक जावला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं, एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली.
फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतक का पूर्व में किसी विवाद को लेकर मामला चल रहा था और थाना हजरतनगर गढ़ी में इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज हुआ था. हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों और आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. पुरानी रंजिश, पूर्व में दर्ज मुकदमे और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. ससुराल पक्ष से विक्रम का विवाद चल रहा था. युवक हत्या के एक मामले में जेल भी गया था.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में जनसुनवाई में लापरवाही पर एक्शन, मिर्जागंज चौकी प्रभारी समेत 3 दरोगा लाइन हाजिर