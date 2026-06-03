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गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका, युवक के सिर में तीन गोली मारकर हत्या

रोहतास : बिहार का रोहतास एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. दरअसल जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के नवरत्न बाजार के काजीपुरा मोहल्ले में आधी रात आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई.

सासाराम में युवक की हत्या : मृतक की शिनाख्त अभिषेक गोस्वामी उर्फ लल्लू गोस्वामी के रूप में हुई है. वहीं पुलिस ने इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. नवरत्न बाजार में पुलिस बल की तनाती कर दी गई है. आसपास के कई थाने की पुलिस पूरे बाजार और मोहल्ले में फैल गई है.

एक्शन में पुलिस (ETV Bharat)

सिर में तीन गोली मारी : स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ताबड़तोड़ गोली चलाई गई. 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई. इसमें युवक के सिर में तीन गोली मारी गई. गोली लगते ही अभिषेक गोस्वामी लहूलुहान होकर जीमन पर गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

आपसी रंजिश में हत्या- SP : घटना की सूचना मिलते ही रोहतास के एसपी रौशन कुमार, सासाराम नगर थाने की पुलिस एवं सदर डीएसपी (1) विप्लव कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि नवरत्न बाजार के ही रहने वाले लल्लू गोस्वामी की हत्या कर दी गई है. यह हत्या आपसी रंजिश में की गई है. इस हत्याकांड में शामिल सभी की पहचान कर ली गई है. जबकि मुख्य हत्यारा टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है.