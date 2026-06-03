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गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका, युवक के सिर में तीन गोली मारकर हत्या

जेल से बेल पर आए दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया.

YOUTH SHOT DEAD IN ROHTAS
सासाराम में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
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रोहतास : बिहार का रोहतास एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. दरअसल जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के नवरत्न बाजार के काजीपुरा मोहल्ले में आधी रात आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई.

सासाराम में युवक की हत्या : मृतक की शिनाख्त अभिषेक गोस्वामी उर्फ लल्लू गोस्वामी के रूप में हुई है. वहीं पुलिस ने इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. नवरत्न बाजार में पुलिस बल की तनाती कर दी गई है. आसपास के कई थाने की पुलिस पूरे बाजार और मोहल्ले में फैल गई है.

YOUTH SHOT DEAD IN ROHTAS
एक्शन में पुलिस (ETV Bharat)

सिर में तीन गोली मारी : स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ताबड़तोड़ गोली चलाई गई. 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई. इसमें युवक के सिर में तीन गोली मारी गई. गोली लगते ही अभिषेक गोस्वामी लहूलुहान होकर जीमन पर गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

आपसी रंजिश में हत्या- SP : घटना की सूचना मिलते ही रोहतास के एसपी रौशन कुमार, सासाराम नगर थाने की पुलिस एवं सदर डीएसपी (1) विप्लव कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि नवरत्न बाजार के ही रहने वाले लल्लू गोस्वामी की हत्या कर दी गई है. यह हत्या आपसी रंजिश में की गई है. इस हत्याकांड में शामिल सभी की पहचान कर ली गई है. जबकि मुख्य हत्यारा टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Youth Shot Dead In Rohtas
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

''4 साल पहले भी भुवर नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. उसमें मृतक लल्लू गोस्वामी अभियुक्त था और कुछ दिन पहले ही वह जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था. वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. साथ ही पैसों का लेनदेन का भी मामला है.''- रौशन कुमार, एसपी, रोहतास

FSL की टीम भी कर रही जांच : पुलिस के अनुसार, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. घटनास्थल की घेराबंदी कर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य जुटाया गया है. बताया जाता है कि मृतक लल्लू गोस्वामी केक और किराना दुकान चलाता था. जबकि हत्यारा टिंकू सोनी का आभूषण का दुकान है.

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