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रेवाड़ी में युवक को गोलियों से भूना, मौत से पहले मां को किया लास्ट कॉल

रेवाड़ी में युवक को गोलियों से भूना ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में सरेआम गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बस स्टैंड के पास बाइक ठीक कराने पहुंचे गोकलगढ़ निवासी मनोज को तीन युवकों ने घेर लिया. इसी दौरान एक युवक ने उसके पेट में गोली मार दी. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल मनोज ने अपनी मां और दोस्त को फोन कर घटना की जानकारी दी. उसने फोन पर मनिंदर द्वारा गोली मारने की बात भी बताई.