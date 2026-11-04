रेवाड़ी में युवक को गोलियों से भूना, मौत से पहले मां को किया लास्ट कॉल
Rewari Youth Shot Dead : हरियाणा के रेवाड़ी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : November 4, 2026 at 10:56 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 11:03 PM IST
रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में सरेआम गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बस स्टैंड के पास बाइक ठीक कराने पहुंचे गोकलगढ़ निवासी मनोज को तीन युवकों ने घेर लिया. इसी दौरान एक युवक ने उसके पेट में गोली मार दी. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल मनोज ने अपनी मां और दोस्त को फोन कर घटना की जानकारी दी. उसने फोन पर मनिंदर द्वारा गोली मारने की बात भी बताई.
युवक को गोली मारी : जानकारी के अनुसार मनोज बस स्टैंड के पास अपनी बाइक ठीक कराने आया था. इसी दौरान गांव के ही तीन युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि रंजिश के चलते उनमें से एक युवक ने मनोज पर गोली चला दी. गोली पेट में लगने के बावजूद मनोज ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपनी मां को फोन कर खुद को गोली मारे जाने की सूचना दी. इसके बाद गांव के ही दोस्त को फोन कर मनिंदर का नाम बताया. सूचना मिलते ही मनोज का दोस्त अभिषेक मौके पर पहुंचा और उसे गंभीर हालत में रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल लेकर गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया. यहां उपचार के दौरान शाम को मनोज ने दम तोड़ दिया.
पुलिस ने क्या कहा ? : वारदात के बाद गोकलगढ़ गांव में सनसनी फैल गई. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. परिजनों और दोस्त को किए गए कॉल तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया है कि आज सूचना मिली कि गांव गोकलगढ़ में एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई है. मौके पर हमारी टीम पहुंची. बताया कि मरने वाला युवक गांव का ही रहने वाला है और गांव में ही किसी बात को लेकर छोटा-मोटा झगड़ा था. कल शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मामला दर्ज कर लिया है.
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