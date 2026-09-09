गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना, एक शख्स को भून डाला गया
बाढ़ में देर रात गोलियों से गूंजा इलाका. 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से हड़कंप. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : September 9, 2026 at 2:05 PM IST
पटना : बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है. पटना में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया. घटना अथमलगोला थाना क्षेत्र की है. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
पटना में युवक की गोली मारकर हत्या
मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के दक्षिणीपुर गांव निवासी ललन पूरी (40 वर्ष) के रूप में की गयी है. घटना की जानकारी बुधवार सुबह मृतक के परिजनों को तब लगी जब घर पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
दो गोली लगी थी- डॉक्टर
परिवार वालों का कहना है कि ललन को तीन गोलियां मारी गई हैं. जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. मो. रियाज ने दो गोली लगने की पुष्टि की है. मृतक को एक गोली आंख के पास लगी तथा दूसरी गोली हाथ में लगी है.
मेला में खिलौनों की दुकान लगाता था मृतक
मृतक की पत्नी गुंजन देवी ने बताया कि ललन पुरी मेला में खिलौनों की दुकान लगाते थे. रोजाना रात करीब 12 से 1 बजे के बीच घर लौटते थे. मंगलवार देर रात जब वे घर नहीं पहुंचे तो पत्नी को लगा कि शायद वे मेला स्थल पर ही सो गए होंगे. लेकिन सुबह पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें पति की हत्या की खबर मिली.
जान से मारने की धमकी का आरोप
मृतक की पत्नी गुंजन देवी ने हत्या के पीछे गांव के ही शंकर महतो से पूर्व में हुए विवाद को वजह बताया है. जबकि मृतक के भाई का कहना है कि शंकर महतो उसे कई बार गोली मारने की धमकी भी दिया था. हालांकि उसके भाई से इस झगड़े से कोई मतलब नहीं था.
हर एंगल से पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की जांच में जुट चुकी है. अथमलगोला के प्रभारी थानाध्यक्ष एसआई मृत्युंजय कुमार ने बताया कि पुलिस मानवीय और तकनीकी साक्ष्य की मदद से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास में जुट चुकी है.
''आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है.''- मृत्युंजय कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष, अथमलगोला
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