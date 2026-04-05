दादा ने पोते को उतारा मौत के घाट, बकाए पैसे की मांग को लेकर बहस के बाद मार दी गोली
पटना में बकाए पैसे की मांग को लेकर बहस के बाद युवक की हत्या कर दी. आरोप चचेरे दादा पर लगा है.
Published : April 5, 2026 at 7:26 PM IST
पटना: बिहार के पटना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रिश्ते में उसके चचेरे दादा ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है. यह घटना धनरूआ थाना क्षेत्र के निजामत गांव से स्टे सहजापुर की है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.
हैदराबाद में मजदूरी करता था युवक: मृतक की पहचान भूषण यादव के बेटे सोनू कुमार बताया जा रहा है. सोनू हैदराबाद में एक पाइप कंपनी में काम करता था. परिजनों ने बताया कि गांव का मुकेश कुमार लेबर ठेकेदार है. सोनू को भी वही काम कराने के लिए हैदराबाद ले गया था लेकिन कई महीनों बाद जब पैसा नहीं मिल रहा था तो वह गांव लौट आया. यहां आकर वह उससे लगातार पैसे की मांग कर रहा था.
आज दिनांक 05.04.2026 को #धनरूआ थानांतर्गत ग्राम निज़ामत में दो पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) April 5, 2026
सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया,… pic.twitter.com/YZIn0LvYbv
बहस के बाद मारी गोली: रविवार को बकाए पैसे की मांग से आजीज होकर सोनू मुकेश के घर गया और मवेशी (भैंस) खोलने की कोशिश करने लगा. उसी दौरान रिश्ते में चचेरे दादा बिजेंद्र यादव ने देसी पिस्तौल से उस पर गोली चला दी. गोली उसके सीने में लगी, जिसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा. परिजनों ने आनन-फानन में सोनू को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया. जहां उसकी मौत हो गई.
"मेरा बेटा हैदराबाद की कंपनी में काम करता था. बिजेंदर का बेटा मुकेश ले गया था काम कराने लेकिन पैसा नहीं दिया है. उसी में आज गया था और बहस के दौरान बिजेंद्र ने गोली चला दी है."- भूषण यादव, मृतक का पिता
क्या बोले एसडीपीओ?: मसौढ़ी एसडीपीओ कन्हैया कुमार सिंह ने बताया कि गोली लगने से घायल युवक की मौत हो गई. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जारी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
"धनरूआ थाना अंतर्गत ग्राम निजामत में दो पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी."- कन्हैया सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, मसौढ़ी
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