पटना में फिल्मी स्टाइल में मर्डर, बाइक से जा रहे शख्स को सिर में मारी गोली

पटना : बिहार में अपराधियों के हौसले को पस्त करने के लिए पुलिस इन दिनों एनकाउंटर कर रही है. बावजूद इसके अपराधियों में दहशत नहीं देखी जा रही है. एक बार फिर से पटना में तांडव देखने को मिला है.

पटना में युवक की हत्या : मसौढ़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है. गुरुवार को तकरीबन 3:30 बजे पटना-गया नेशनल हाईवे पर वारदात को अंजाम दिया गया. बाइक से जा रहे युवक को अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में सिर में गोली मार दी.

मौके पर पहुंचकर जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

सिर में मारी गोली : धनरूआ थाना क्षेत्र के नीमा सूर्य मंदिर के ठीक सामने घटना को अंजाम दिया गया. गोली युवक के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. बाइक के पलटने से पीछे बैठे हुआ युवक भी गंभीर रूप में जख्मी हो गया.

एक युवक घायल : मृतक की पहचान सोनू कुमार (उम्र 28 वर्ष) के रूप में हुई है. वह शेखपुरा रामकृष्ण नगर पटना का रहने वाला था. बाइक के पीछे बैठे हुए जख्मी युवक का नाम आलोक कुमार है, जो खैरा पाली परसा बाजार का रहने वाला है. मौके से एक पिस्तौल का कारतूस भी बरामद किया गया है.