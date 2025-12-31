ETV Bharat / state

पटना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, लोगों ने जमकर किया बवाल

पटना : बिहार के पटना जिले में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. दिनदहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इससे सनसनी फैल गई. घटना बाढ़ अनुमंडल के सकसोहरा थाना क्षेत्र कैमा गांव के निकट टाल की है.

पटना में गोली मारकर हत्या : मृतक की पहचान 40 वर्षीय कुशेसर यादव उर्फ गोरेलाल के रूप में हुई है. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जामकर किया आगजनी. इधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला? : मृतक के रिश्तेदारों की मानें तो 30 दिसंबर को गोरेलाल अपने जीजा के साथ बिक्री की जमीन गांव के टाल में देखने गया था. तभी पूर्व से घात लगाए बाइक सवार तीन अपराधियों ने गोरेलाल पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी. जिससे गोरेलाल को दो गोली लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

सिर और कंधे में मारी गोली : आनन-फानन गोरेलाल को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने गोरेलाल की चिंताजनक हालात में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया. वहां आज इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. गोरेलाल को सिर और कंधे पर गोली मारी गई थी.

लोगों ने जमकर किया बवाल : मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शव को सड़क पर रखकर पटना-नालंदा मार्ग को आधे घंटे जामकर आगजनी की. जाम की सूचना मिलते ही सकसोहरा थानाध्यक्ष दलबल के घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर जाम हटाया और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया. इस दौरान मृतक के परिजन सड़क पर इंसाफ के लिए थानेदार का हाथ जोड़-पैर पकड़कर इंसाफ की विनती करते नजर आए.