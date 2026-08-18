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नूंह में 8 साल पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने फेसबुक पर स्टोरी लिखा 'भाई की हत्या का लिया बदला'

नूंहः जिले के पुन्हाना उपमंडल के अंतर्गत थाना सदर क्षेत्र के गांव लहरवाड़ी में सोमवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर खूनखराबा हो गया. गांव के ही एक पक्ष ने विरोधी पक्ष पर हमला कर 28 वर्षीय अजहरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

10-15 हथियारों युवकों ने वारदात को दिया अंजामः ग्रामीणों और सरपंच सिंगा ने बताया कि "घटना के समय परिवार के चार-पांच बच्चे गांव में खेल रहे थे. इसी दौरान 10-15 युवक हथियारों से लैस होकर आए और खड़े अजहरुद्दीन को गोली मार दी. हमलावरों ने बच्चों पर भी लाठी-डंडों से हमला किया, जो भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. मृतक के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. यह हत्या 2018 की पुरानी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है. 3 अगस्त 2018 को गांव में ही वसीम नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस समय अजहरुद्दीन को उस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने 13 नामजद लोगों सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था."

पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

2018 में हुई थी वसीम की हत्याः उससे पहले दोनों पक्षों में पलवल जिले में हुई चुनावी रैली के दौरान मारपीट और साथ लगने वाली जमीन को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार युवक ने सोमवार को अजहरुद्दीन की हत्या की है, वह 2018 में वसीम की हत्या के समय नाबालिग था और उसके मन में बदले की भावना थी. हत्या के बाद उसने फेसबुक पर स्टोरी लगाकर लिखा कि भाई की हत्या का बदला ले लिया गया है.

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौलः वहीं परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर पंचायत स्तर पर फैसला भी हो चुका था, इसके बावजूद इस वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी लहरवाड़ी के दो पक्षों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.