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नालंदा में गरजी बंदूकें! युवक की गोली मारकर हत्या, दारोगा जख्मी

नालंदा: बिहार के नालंदा के चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोंदुविगहा गांव में नाली-गली के विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया. विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान विजय पासवान के 30 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के तौर पर हुई है. गोली युवक के सीने में लगी थी. वहीं एक दारोगा भी जख्मी हुए हैं.

युवक की गोली मारकर हत्या : घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि तीन दिन पहले नाली और रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी. सामाजिक लोगों और पुलिस की पहल पर उस समय मामला शांत करा दिया गया था.

दारोगा हुए जख्मी: गुरुवार सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर कहासुनी शुरू हो गई. दोनों पक्षों की ओर से ईंट-पत्थर फेंके जाने लगे. सूचना पर पहुंची पुलिस जब लोगों को समझाने में लगी थी, उसी दौरान पथराव से दारोगा राजकुमार जख्मी हो गए. उनके सिर पर चोट लगी है.

गोलीबारी से मची अफरातफरी : देखते ही देखते मामला लाठी-डंडे और पथराव से मारपीट तक पहुंच गया. इसी दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. गोलीबारी से गांव में अफरातफरी मच गई. लोग जान बचाने कर इधर-उधर भागने लगे. इसी बीच अजय कुमार को सीने में गोली लग गई. वह खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़े.

PMCH ले जाते वक्त रास्ते में मौत: स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया. वहां ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई.