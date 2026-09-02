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नालंदा में दो भाइयों को मारी गोली, एक की मौत.. दूसरे की हालत नाजुक

नालंदा में हत्या ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा में गोलीबारी हुई है. मंगलवार की देर रात गोतिया (परिवार के सदस्य) के बीच मामूली बात को लेकर उपजे विवाद में एक पक्ष की ओर से दो भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया. गोली लगने से एक भाई की इलाज के क्रम में मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है. मृतक की पहचान थरथरी थाना क्षेत्र के सतन बिगहा गांव निवासी संजीव यादव (25) और घायल की पहचान कवींद्र कुमार के रूप में हुई है. दो दिन पहले हुई थी कहासुनी परिजनों ने बताया कि दो दिन पूर्व धान के खेत में लगे घास-फूस की सफाई को लेकर गांव के नंदू यादव और भोनू यादव के बीच कहासुनी हुई. जिसके बाद नंदू यादव के घर भोनू यादव अपने सहयोगियों के साथ घर पर पहुंचा और गाली ग्लौज करते हुए मारपीट करने लगा. इसके बाद गांव के ही एक पड़ोसी व्यक्ति मिथिलेश यादव ने विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाकर मामले को खत्म करा दिया. मोटर का स्टार्टर तोड़ने के विवाद में गोलीबारी बीते मंगलवार की शाम मृतक संजीव कुमार के खेत में लगे मोटर के स्टार्टर को किसी ने तोड़ दिया. जिसके बाद संजीव पड़ोसी मिथिलेश के घर के बाहर जोर-जोर से गाली-गलौज करने लगा. इसी को लेकर समझाने के दौरान मिथिलेश यादव और नंदू यादव के बीच कहासुनी हो गई. उसी आवेश में मिथिलेश ने अपने सहयोगियों के साथ नंदू यादव के परिवार पर गोलीबारी शुरू कर दी. जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए. इलाज के दौरान एक भाई की मौत