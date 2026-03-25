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बिहार में पूर्व मंत्री के करीबी की हत्या, सिर में मारी दो गोली

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के गरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर भगत गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान हरिशंकर सिंह के रूप में हुई है. हरिशंकर सिंह बिहार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय के करीबी थे.

मुजफ्फरपुर में मर्डर : इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है. पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मृतक उनके ही पंचायत का लड़का था और उनके परिवार से भी जुड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि युवक के सिर में गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

''यह घटना बेहद दुखद है. प्रशासन मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे. करीब छह महीने पहले भी हरिशंकर सिंह पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो जाता है.''- राम सूरत राय, पूर्व मंत्री, बिहार

पूर्व मंत्री और डीएसपी का बयान (ETV Bharat)

दो खोखा घटनास्थल से मिला : इधर, मामले की जांच करने पहुंची डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि मुरादपुर भगत गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा हरिशंकर सिंह को गोली मारी गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना स्थल की जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को बुलाया गया है.

''प्रथम दृष्टया यह मामला गेहूं दौनी को लेकर किसी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. मौके से दो खोखा बरामद किए गए हैं. हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है.''- विनीता सिन्हा, डीएसपी