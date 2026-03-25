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बिहार में पूर्व मंत्री के करीबी की हत्या, सिर में मारी दो गोली

मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. गेहूं दौनी विवाद में वारदात की आशंका व्यक्त की जा रही है. पढ़ें खबर

MURDER IN MUZAFFARPUR
हत्या के बाद जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 1:41 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के गरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर भगत गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान हरिशंकर सिंह के रूप में हुई है. हरिशंकर सिंह बिहार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय के करीबी थे.

मुजफ्फरपुर में मर्डर : इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है. पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मृतक उनके ही पंचायत का लड़का था और उनके परिवार से भी जुड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि युवक के सिर में गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

''यह घटना बेहद दुखद है. प्रशासन मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे. करीब छह महीने पहले भी हरिशंकर सिंह पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो जाता है.''- राम सूरत राय, पूर्व मंत्री, बिहार

पूर्व मंत्री और डीएसपी का बयान (ETV Bharat)

दो खोखा घटनास्थल से मिला : इधर, मामले की जांच करने पहुंची डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि मुरादपुर भगत गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा हरिशंकर सिंह को गोली मारी गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना स्थल की जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को बुलाया गया है.

''प्रथम दृष्टया यह मामला गेहूं दौनी को लेकर किसी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. मौके से दो खोखा बरामद किए गए हैं. हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है.''- विनीता सिन्हा, डीएसपी

MURDER IN MUZAFFARPUR
हरिशंकर सिंह की फाइल फोटो (ETV Bharat)

गेहूं दौनी विवाद में वारदात की आशंका : पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि घटना उस समय हुई जब हरिशंकर सिंह गेहूं की दौनी कर ट्रैक्टर से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली सीधे उनके सिर में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई.

पहले भी बनाया गया था निशाना : स्थानीय लोगों के अनुसार, इस विवाद को लेकर पहले भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी. मृतक द्वारा पहले भी इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस अब उस पुराने मामले को भी जांच के दायरे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी : फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

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