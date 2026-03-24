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मुजफ्फरनगर में रंजिश में हत्या, घर में घुसकर युवक पर बरसाई गोलियां

थाना भोपा क्षेत्र के गांव शाहदरा बांगर में वारदात, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा.

youth shot dead in muzaffarnagar after being cornered
मुजफ्फरनगर में घेरकर युवक पर बरसाई गोलियां, हत्या के बाद भागे आरोपी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 9:10 AM IST

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मुजफ्फरनगर: जिले के थाना भोपा क्षेत्र के गांव शाहदरा बांगर में सोमवार शाम रंजिश में गांव के ही तीन हमलावरों ने 24 वर्षीय अक्षय कुमार पुत्र चंद्रपाल रोशवाल की बेरहमी से हत्या कर दी. जब वह खेत से काम निपटाकर घर लौट रहा था तभी आरोपियों ने अक्षय का पीछा किया. वह बचने के लिए दूसरे के घर में घुसा तो आरोपियों ने घर में घुसकर गोलियों से भून डाला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही है.


बता दें कि अक्षय सोमवार शाम करीब 7 बजे रसूलपुर मार्ग स्थित अपने खेतों से घर लौट रहा था. आरोप है कि जैसे ही वह आबादी के समीप पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही तीन व्यक्तियों ने उस पर अचानक हमला बोल दिया. जान बचाने के लिए लहूलुहान अक्षय पास के ही विक्रम गुर्जर के घर में घुस गया और हमलावर घर के भीतर जा पहुंचे और अक्षय पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इसके बाद उसे गोली मार दी. गोली लगने से अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई.


इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत बाजपेई और थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बताया कि अक्षय के अवैध संबंध पड़ोस की एक विवाहिता महिला से थे. कुछ समय पूर्व जहर खाकर उसने आत्महत्या कर ली थी. महिला के परिजन तभी से अक्षय से रंजिश रखे थे.


इस बारे में एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. यह रंजिश का परिणाम लगती है. हत्या का आरोप परिवार के ही तीन लोगों पर है. आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.


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