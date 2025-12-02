रांची में गोली मारकर युवक की हत्या, आपसी विवाद में हुई गोलीबारी
रांची में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. आरोपी और मृतक दोनों एक ही बस्ती के रहने वाले हैं.
Published : December 2, 2025 at 7:41 AM IST
रांची: रांची के सीटीओ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. वारदात रांची के सीटीओ की है. अज्ञात अपराधियों के द्वारा आपसी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. घटना के बाद धुर्वा थाने की टीम मामले की जांच में जुट गई है.
क्या है पूरा मामला
राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित सीठियो बस्ती में सोमवार देर शाम आपसी विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में अरसद अंसारी (25) नामक युवक की मौत हो गई. आरोपी ने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किसी बात को लेकर अरसद अंसारी और आरोपी तौसीफ अंसारी के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तौसीफ ने अरसद पर गोली चला दी. गोली लगते ही अरसद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही धुर्वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद सीठियो बस्ती और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है. मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है. बताया जा रहा है कि आरोपी तौसीफ अंसारी और मृतक दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं. पुलिस मुख्य आरोपी तौसीफ सहित अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
जमीन विवाद में हत्या
रांची के हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है. मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. गोली मारने वाले युवक की पहचान हो गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: रांची में दूल्हे की आत्महत्या पर डीजीपी गंभीर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश, मांगी गई रिपोर्ट
रांची में महिला की हत्या, पति गंभीर रूप से घायल, विवाद या साजिश? जांच में जुटी पुलिस
सारंडा में तैनात सीआरपीएफ जवान की अचानक मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा कारणों का खुलासा