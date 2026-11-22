प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
मऊआइमा थाना क्षेत्र के लोकापुर (लोदापुर) गांव में वारदात, जांच के लिए बनीं चार टीमें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:57 AM IST
प्रयागराज: मऊआइमा थाना क्षेत्र स्थित लोकापुर (लोदापुर) गांव में शुक्रवार शाम दो बाइक सवार बदमाशों ने 37 वर्षीय शटरिंग मिस्त्री विजय पटेल उर्फ मिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त युवक एक दुकान के बाहर बैठकर मोबाइल पर रील देख रहा था. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं डीसीपी गंगापार सोनम कुमार के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें कार्रवाई में जुटी हुई है.
डीसीपी गंगापार सोनम कुमार के अनुसार, कन्हैया लाल पटेल के पुत्र विजय कुमार पटेल उर्फ मिंटू शटरिंग का काम करता था. शुक्रवार शाम करीब 7:40 बजे वह गांव में ही एक बंद चाय की दुकान के बाहर बैठकर अपने मोबाइल फोन पर रील देख रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग और दुकानदार बाहर निकले, तब तक विजय की मौत हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना परिजनों और डायल 112 को दी.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के लिए फील्ड यूनिट (फॉरेंसिक टीम) को बुलाया. हालांकि, पुलिस को घटनास्थल से कोई कारतूस या खोखा बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है.
मामले पर जानकारी देते हुए डीसीपी गंगापार सोनम कुमार ने बताया कि डायल 112 के जरिए मऊआइमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत होने की सूचना मिली थी. पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंच कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. डीसीपी ने कहा कि परिजनों से तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) टावर लोकेशन (BTS) और तकनीकी साक्ष्यों की जांच करने के साथ-साथ संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही हैं.
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