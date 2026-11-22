ETV Bharat / state

प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

मऊआइमा में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज: मऊआइमा थाना क्षेत्र स्थित लोकापुर (लोदापुर) गांव में शुक्रवार शाम दो बाइक सवार बदमाशों ने 37 वर्षीय शटरिंग मिस्त्री विजय पटेल उर्फ मिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त युवक एक दुकान के बाहर बैठकर मोबाइल पर रील देख रहा था. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं डीसीपी गंगापार सोनम कुमार के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें कार्रवाई में जुटी हुई है.

डीसीपी गंगापार सोनम कुमार के अनुसार, कन्हैया लाल पटेल के पुत्र विजय कुमार पटेल उर्फ मिंटू शटरिंग का काम करता था. शुक्रवार शाम करीब 7:40 बजे वह गांव में ही एक बंद चाय की दुकान के बाहर बैठकर अपने मोबाइल फोन पर रील देख रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग और दुकानदार बाहर निकले, तब तक विजय की मौत हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना परिजनों और डायल 112 को दी.