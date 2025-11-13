बिहार में अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या की
मधुबनी में अपराधियों ने एक युवक को घर में घुसकर की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना खजौली थाना के महुआ एकडारा गांव की है.
Published : November 13, 2025 at 2:04 PM IST
मधुबनी : बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर दिखाई पड़ रहा है. मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना खजौली थाना क्षेत्र के महुआ एकडारा गांव की है.
मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या : परिजनों ने बताया कि, देर रात तीन अपराधी घर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे. तभी घर मे सोए दंपती जग गए. इसी बीच घर के मालिक मदन यादव ने एक अपराधी को दबोच लिया. तभी अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की. गोली लगने से मदन यादव की मौके पर ही मौत हो गई.
एक अपराधी को दबोचा गया : घटना के बाद जब अपराधी भागने लगे तो घर के लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया. फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे और खजौली थाना की पुलिस को सूचना जी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. खजौली थाना अध्यक्ष ने बताया कि तीन अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर फायरिंग की गई है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है.
''पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव निवासी दिव्यांशु पासवान उर्फ छोटू के रूप पर हुई है. पुलिस ने पिस्तौल और बाइक बरामद किया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है. दो अपराधी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है.''- खजौली थाना अध्यक्ष
लोनदेन में हुई हत्या : खजौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात 3 अपराधी मोहन यादव के घर में घुसकर पैसे के लेनदेन के विवाद में फायरिंग की, जिसमें मोहन यादव की मौत हो गई है. दो शातिर भागने में सफल रहा जिसकी पहचान अमरजीत यादव एवं सूरज यादव छपरादीगंज निवासी के रूप में हुई है.
''पुलिस दोनों फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी 2 एवं खजौली थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं. इस घटना का चुनाव से कोई संबंध नहीं है.''- योगेंद्र कुमार, एसपी, मधुबनी
ये भी पढ़ें :-
विदेश से आया था गांव, बदमाशों ने गला रेतकर कर दी हत्या, बगीचे में मिला शव
भाई निकला बहन की सुहाग का हत्यारा! जीजा को बाहर बुलाकर मार डाला, जंगल से लाश और बाइक मिली
सब्जी के लिए बड़ा आलू काटने पर पति को आया गुस्सा, कुदाल से पत्नी की गला काटकर हत्या