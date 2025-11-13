ETV Bharat / state

बिहार में अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या की

मधुबनी : बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर दिखाई पड़ रहा है. मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना खजौली थाना क्षेत्र के महुआ एकडारा गांव की है.

मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या : परिजनों ने बताया कि, देर रात तीन अपराधी घर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे. तभी घर मे सोए दंपती जग गए. इसी बीच घर के मालिक मदन यादव ने एक अपराधी को दबोच लिया. तभी अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की. गोली लगने से मदन यादव की मौके पर ही मौत हो गई.

एक अपराधी को दबोचा गया : घटना के बाद जब अपराधी भागने लगे तो घर के लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया. फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे और खजौली थाना की पुलिस को सूचना जी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. खजौली थाना अध्यक्ष ने बताया कि तीन अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर फायरिंग की गई है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है.

''पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव निवासी दिव्यांशु पासवान उर्फ छोटू के रूप पर हुई है. पुलिस ने पिस्तौल और बाइक बरामद किया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है. दो अपराधी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है.''- खजौली थाना अध्यक्ष

लोनदेन में हुई हत्या : खजौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात 3 अपराधी मोहन यादव के घर में घुसकर पैसे के लेनदेन के विवाद में फायरिंग की, जिसमें मोहन यादव की मौत हो गई है. दो शातिर भागने में सफल रहा जिसकी पहचान अमरजीत यादव एवं सूरज यादव छपरादीगंज निवासी के रूप में हुई है.