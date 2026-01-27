ETV Bharat / state

कुआं पूजन के दौरान हुई कहासुनी, युवक को मारी गोली, मौके पर मौत

मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

सदर थाना क्षेत्र की घटना
सदर थाना क्षेत्र की घटना (ETV Bharat Behror)
कोटपूतली-बहरोड : जिले के भगवाड़ी खुर्द गांव में सोमवार रात कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई. इसके बाद सोनू नामक युवक ने मांदी निवासी लोकेश यादव पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बहरोड सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने गांव में अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस ने मृतक लोकेश यादव के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिजनों की मौजूदगी में कराई जाएगी.

बहरोड़ सदर थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के भगवाड़ी गांव में सोमवार देर रात कुआं पूजन के दौरान कहासुनी के बाद एक युवक को गोली लगी थी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव को बहरोड मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है. पुलिस ने कहा कि मामले में शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

