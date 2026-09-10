बिहार में सनसनीखेज वारदात, युवक की गोली मारकर हत्या
बेलदौर में छत पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या. गुरुवार सुबह खून से लथपथ मिला शव
Published : September 10, 2026 at 1:41 PM IST
खगड़िया : बिहार के खगड़िया में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बेलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर गांव में यह घटना घटी है. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
युवक की गोली मारकर हत्या
गुरुवार सुबह जब युवक की मां उसे जगाने के लिए छत पर पहुंचीं तो बेटे को खून से लथपथ हालत में देखकर उनके होश उड़ गए. मृतक की पहचान सकरोहर पंचायत के वार्ड नंबर-11 राम टोला निवासी ज्योतिष कुमार (23 वर्ष, पिता- दुखभंजन राम) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. हत्या की वजह और वारदात में शामिल अपराधियों का अब तक पता नहीं चल पाया है.
रात में खाना खाकर छत पर सोने गया था
परिजनों के मुताबिक ज्योतिष मकान निर्माण का काम करता था. उसके पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं. परिजनों ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे ज्योतिष खाना खाने के बाद घर की छत पर सोने चला गया था. परिवार के लोग भी सामान्य तरीके से अपने-अपने काम में लगे थे.
बहनों ने क्या कहा?
मृतक की बड़ी बहन लक्ष्मी ने बताया कि रात में गोली चलने की आवाज सुनकर वह छत की ओर गई थीं. अंधेरे में उन्होंने ज्योतिष को सोया हुआ समझा और वापस नीचे चली आईं. उस वक्त उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका भाई गोली लगने के बाद खून से लथपथ पड़ा है. ज्योतिष की छोटी बहन पूजा ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे उसकी भाई से फोन पर बात हुई थी. उस समय तक सबकुछ सामान्य था. इसके कुछ ही समय बाद ज्योतिष छत पर सोने चला गया था.
खून से लथपथ था शव
गुरुवार सुबह ज्योतिष की मां बुचिया देवी उसे जगाने के लिए छत पर गईं. वहां बेटे को खून से लथपथ देखकर उन्होंने शोर मचाया. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके पर जुट गए. आनन-फानन में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. वहीं पड़ोसी और रिश्ते में चाची सुनीता देवी ने बताया कि देर रात उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी. हालांकि उस समय उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि गांव में किसी युवक को गोली मार दी गई है.
हर एंगल से जांच कर रही पुलिस
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अज्ञात अपराधी पड़ोसी बेचन राम के सुनसान घर के छज्जे के सहारे छत पर चढ़े और ज्योतिष को गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अपराधी किस रास्ते से आए और वारदात को अंजाम देने के बाद किस दिशा में भागे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की. हत्या के पीछे की वजह अपराधियों की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.
''मामले की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है.''- अजीत कुमार सिंह, बेलदौर थानाध्यक्ष
दोस्त के साथ मिलकर पी थी शराब
मृतक की मां बुचिया देवी ने पुलिस को बताया कि बुधवार दिनभर ज्योतिष गांव के ही विलास राम के पुत्र सिंटू के साथ था. उनके अनुसार सिंटू ने ज्योतिष को शराब भी पिलाई थी. पुलिस इस जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाकर मामले की पड़ताल कर रही है. फिलहाल किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप पुलिस की ओर से पुष्ट नहीं किया गया है.
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