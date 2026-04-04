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सिंघाना हत्याकांड मामला : ग्रामीणों का मोर्चरी के बाहर विरोध-प्रदर्शन, पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार

बुहाना डीएसपी नोपाराम भाकर ने बताया कि मृतक मुकेश कुमार (23) का शव मोर्चरी में रखा हुआ है. परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. परिजनों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है.

सिंघाना (झुंझुनू) : सिंघाना थाना क्षेत्र के इश्कपुरा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए. मौके पर स्थिति को संभालने के लिए सीआई सुगन सिंह सहित पुलिस जाप्ता तैनात है.

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मृतक की पहचान डूमोली कलां निवासी 23 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि इश्कपुरा निवासी विजय कुमार व उसके दो अन्य साथियों ने मुकेश कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण कॉपर मोर्चरी के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा. पुलिस अधिकारियों की ओर से परिजनों व ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल मामला तनावपूर्ण बना हुआ है.

ये था मामला : मुकेश अपने दोस्त योगेश से मिलने इश्कपुरा आया था. वहां से नई स्कूटी लेने सिंघाना जाने वाले थे. इसी दौरान योगेश ने उसे घर से आधार कार्ड लाने भेजा. मुकेश बाइक पर मंदिर से योगेश के घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में बाइक सवार विजय कुमार व साथियों ने उसे रोक लिया. कहासुनी के बाद आरोपियों ने मुकेश के सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही मुकेश गिर पड़ा और हमलावर फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी.