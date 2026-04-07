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सिंघाना हत्याकांड मामला : पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 दिन बाद तीन आरोपियों को दबोचा

पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन डीएसटी टीम के जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया.

आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस
आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
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सिंघाना (झुंझुनू) : डूमोली के युवक मुकेश कुमार हत्याकांड में डीएसटी स्पेशल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इश्कपूरा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को डीएसटी टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है. आरोपियों को सीकर क्षेत्र से दबोचा गया. स्पेशल पुलिस टीम डीएसटी के इंचार्ज शशिकांत शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी विजय कुमार निवासी इश्कपूरा के साथ अजीत निवासी नानूवाली बावड़ी और सोमवीर निवासी भोदन को भी पकड़ा गया है. आरोपियों के कब्जे से लोडेड हथियार बरामद होने की भी जानकारी सामने आई है.

सीआई सुगन सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. पकड़ने के बाद डीएसटी इंचार्ज शशिकांत के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों को सिंघाना अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन डीएसटी टीम के जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया. चार दिन पहले इश्कपूरा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने डूमोली निवासी 23 वर्षीय मुकेश कुमार को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

आरोपियों को ले जाती पुलिस. (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें. सिंघाना हत्याकांड मामला : अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम

इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीते दिन नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर लगातार दबिश दी, जिसके बाद यह सफलता हाथ लगी. इस दौरान सिंघाना थानाधिकारी सीआई सुगन सिंह सहित पुलिस का जाप्ता अस्पताल में तैनात रहा.

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