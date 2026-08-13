राजधानी में युवक की गोली मारकर हत्या, डोटासरा-पायलट बोले- जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
जयपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
Published : August 13, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:14 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में बाइक पर जा रहे एक युवक को दो अन्य बाइक सवार युवकों ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था केवल कागजों में सिमट कर रह गई है. जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
डोटासरा बोले कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची. जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना बेखौफ अपराध की गवाही देती है. राजधानी जयपुर में सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और सरकार की कानून-व्यवस्था सिर्फ कागजों और बयानों तक सिमटकर रह गई है. मुख्यमंत्री जी, आखिर अपराधियों पर नकेल कब कसी जाएगी? जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?'
राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना बेख़ौफ़ अपराध की गवाही दे दी है।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) August 12, 2026
राजधानी जयपुर में सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और सरकार की कानून-व्यवस्था सिर्फ कागजों और बयानों तक… pic.twitter.com/yxKA5XQOIg
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पायलट बोले अपराधियों में कानून का डर खत्म: पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या हो जाए तो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है. करणी विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ओपन जेल के एक कैदी की दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी. प्रदेश में अपराधियों में कानून का डर लगातार कम हो रहा है और पूरी व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है.जब अपराधियों में कानून का भय खत्म हो जाए और दिनदहाड़े सरेआम वारदातें होने लगें, तो यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल है. सरकार को जवाब देना चाहिए.
प्रदेश की राजधानी में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या हो जाए, तो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है।— Sachin Pilot (@SachinPilot) August 12, 2026
करणी विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ओपन जेल के एक कैदी की दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। प्रदेश में अपराधियों में कानून का डर लगातार कम हो रहा है… pic.twitter.com/rmEA9EOkA5
खाचरियावास ने कहा, जवाब दो भजनलाल जी: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या से साफ है कि अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है.'जवाब दो भजनलाल जी, आप मुख्यमंत्री के साथ-साथ जयपुर से विधायक भी हो. करणी विहार में सरेआम हत्या ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है. राजधानी में जब अपराधी बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे हों तो सरकार की नाकामी साफ दिखाई देती है. बोलो भजनलाल जी, राजस्थान में कानून का राज है या अपराधियों का? भजनलाल जी, आपको इसका जवाब देना ही होगा. जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा.'
राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या—क्या अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है?— Pratap Khachariyawas (@PSKhachariyawas) August 12, 2026
ज़वाब दो भजनलाल जी आप मुख्यमंत्री के साथ-साथ जयपुर से विधायक भी हो ।
करणी विहार में सरेआम हत्या ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है।
राजधानी में जब अपराधी… pic.twitter.com/BtjoAtfHFt