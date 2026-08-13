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राजधानी में युवक की गोली मारकर हत्या, डोटासरा-पायलट बोले- जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

मृतक का शव ले जाते पुलिस कर्मी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में बाइक पर जा रहे एक युवक को दो अन्य बाइक सवार युवकों ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था केवल कागजों में सिमट कर रह गई है. जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? डोटासरा बोले कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची. जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना बेखौफ अपराध की गवाही देती है. राजधानी जयपुर में सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और सरकार की कानून-व्यवस्था सिर्फ कागजों और बयानों तक सिमटकर रह गई है. मुख्यमंत्री जी, आखिर अपराधियों पर नकेल कब कसी जाएगी? जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?'