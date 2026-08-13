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राजधानी में युवक की गोली मारकर हत्या, डोटासरा-पायलट बोले- जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

जयपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

Youth Murdered In Jaipur
मृतक का शव ले जाते पुलिस कर्मी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 7:36 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:14 AM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में बाइक पर जा रहे एक युवक को दो अन्य बाइक सवार युवकों ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था केवल कागजों में सिमट कर रह गई है. जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

डोटासरा बोले कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची. जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना बेखौफ अपराध की गवाही देती है. राजधानी जयपुर में सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और सरकार की कानून-व्यवस्था सिर्फ कागजों और बयानों तक सिमटकर रह गई है. मुख्यमंत्री जी, आखिर अपराधियों पर नकेल कब कसी जाएगी? जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?'

पढ़ें: बाइक पर जा रहे शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, ओपन जेल में काट रहा था सजा

पायलट बोले अपराधियों में कानून का डर खत्म: पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या हो जाए तो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है. करणी विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ओपन जेल के एक कैदी की दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी. प्रदेश में अपराधियों में कानून का डर लगातार कम हो रहा है और पूरी व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है.जब अपराधियों में कानून का भय खत्म हो जाए और दिनदहाड़े सरेआम वारदातें होने लगें, तो यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल है. सरकार को जवाब देना चाहिए.

खाचरियावास ने कहा, जवाब दो भजनलाल जी: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या से साफ है कि अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है.'जवाब दो भजनलाल जी, आप मुख्यमंत्री के साथ-साथ जयपुर से विधायक भी हो. करणी विहार में सरेआम हत्या ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है. राजधानी में जब अपराधी बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे हों तो सरकार की नाकामी साफ दिखाई देती है. बोलो भजनलाल जी, राजस्थान में कानून का राज है या अपराधियों का? भजनलाल जी, आपको इसका जवाब देना ही होगा. जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा.'

Last Updated : August 13, 2026 at 11:14 AM IST

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