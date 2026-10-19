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हमीरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, मुंडन संस्कार में आया था, दोस्त पर आशंका

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Hamirpur Police )

हमीरपुर : जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने आया था. सोमवार रात युवक भंडारे में खाना खाने के बाद मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर पहुंचा था, तभी उसे गोली मार दी गई. परिजन उसे सीएचसी राठ ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी के आधार पर हत्या में उसके एक दोस्त की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मृतक की पहचान इटैलिया बाजा गांव निवासी संजय राजपूत (33) पुत्र मूरत ध्वज राजपूत के रूप में हुई है. ग्रामीणों के मुताबिक, गांव निवासी कारेलाल के भतीजे के मुंडन संस्कार के अवसर पर प्राचीन मनख्याऊ दाऊ देवी मंदिर में भंडारे और हवन का आयोजन किया गया था. संजय भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था. उसने भंडारे में खाना खाया और हवन के पास बैठा था. इसके बाद मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर उसे गोली मार दी गई. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया.