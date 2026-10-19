हमीरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, मुंडन संस्कार में आया था, दोस्त पर आशंका
युवक भंडारे में खाना खाने के बाद मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर पहुंचा था, तभी उसे गोली मार दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 11:05 PM IST
हमीरपुर : जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने आया था. सोमवार रात युवक भंडारे में खाना खाने के बाद मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर पहुंचा था, तभी उसे गोली मार दी गई. परिजन उसे सीएचसी राठ ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी के आधार पर हत्या में उसके एक दोस्त की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
मृतक की पहचान इटैलिया बाजा गांव निवासी संजय राजपूत (33) पुत्र मूरत ध्वज राजपूत के रूप में हुई है. ग्रामीणों के मुताबिक, गांव निवासी कारेलाल के भतीजे के मुंडन संस्कार के अवसर पर प्राचीन मनख्याऊ दाऊ देवी मंदिर में भंडारे और हवन का आयोजन किया गया था. संजय भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था. उसने भंडारे में खाना खाया और हवन के पास बैठा था. इसके बाद मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर उसे गोली मार दी गई. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया.
गोली लगने से संजय की मौके पर ही मौत हो गई. उसे सीएचसी राठ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि की. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. घटना की सूचना मिलने पर जरिया थाना प्रभारी मनोज पांडेय और सीओ सरीला शाहरुख खान घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने जांच-पड़ताल की और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई. पुलिस संदिग्ध की पहचान करने के साथ हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है.
संजय खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था. उसकी शादी करीब चार-पांच साल पहले हुई थी. वह दो भाइयों में छोटा था. सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि घटना में दोस्त के होने की जानकारी सामने आई है. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से तहरीर लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है. फिलहाल संदिग्ध की पहचान और घटना के कारणों की पुष्टि होना बाकी है.
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