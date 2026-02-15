ETV Bharat / state

गोरखपुर में दोस्त की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे, परिजनों ने रोड जाम कर किया हंगामा

गोरखपुर : चिलुआताल थाना क्षेत्र के तेनुहिया गांव में रविवार शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अरुण निषाद (22) के रूप में हुई है. गुस्साए लोगों ने मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के सामने गोरखपुर-महराजगंज मार्ग जाम कर हंगामा किया. मामले में पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया है. घटना को अंजाम देने वाले मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं.

रविवार करीब छह बजे विशाल नाम का युवक अपने साथियों के साथ गाड़ी से अरुण के घर पहुंचा. आरोपियों ने अरुण को किसी काम के बहाने घर से बाहर बुलाकर ले गए. परिजनों का आरोप है कि पहले से चली आ रही रंजिश को लेकर विशाल, देवेंद्र और पांच-छह अन्य युवक अरुण को मैदान की तरफ ले गए. पहले कहासुनी हुई, फिर गोली मार दी.

आसपास के लोग आनन-फानन में अरुण को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. अरुण दो भाइयों में बड़ा था और पेंट पालिश का काम करता था. अरुण की मौत होने पर परिजन और ग्रामीण भड़क उठे. गोरखपुर-महराजगंज रोड पर जाम लगा दिया. करीब आधे घंटे तक आवागमन ठप रहा.