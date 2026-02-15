ETV Bharat / state

गोरखपुर में दोस्त की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे, परिजनों ने रोड जाम कर किया हंगामा

परिजनों का आरोप है कि दोस्त घर से बुलाकर मैदान में ले गए. वहां कहासुनी हुई. इसके बाद गोली मार दी.

घर से बुलाकर दोस्त को मारी गोली.
घर से बुलाकर दोस्त को मारी गोली. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 11:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : चिलुआताल थाना क्षेत्र के तेनुहिया गांव में रविवार शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अरुण निषाद (22) के रूप में हुई है. गुस्साए लोगों ने मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के सामने गोरखपुर-महराजगंज मार्ग जाम कर हंगामा किया. मामले में पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया है. घटना को अंजाम देने वाले मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं.

रविवार करीब छह बजे विशाल नाम का युवक अपने साथियों के साथ गाड़ी से अरुण के घर पहुंचा. आरोपियों ने अरुण को किसी काम के बहाने घर से बाहर बुलाकर ले गए. परिजनों का आरोप है कि पहले से चली आ रही रंजिश को लेकर विशाल, देवेंद्र और पांच-छह अन्य युवक अरुण को मैदान की तरफ ले गए. पहले कहासुनी हुई, फिर गोली मार दी.

आसपास के लोग आनन-फानन में अरुण को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. अरुण दो भाइयों में बड़ा था और पेंट पालिश का काम करता था. अरुण की मौत होने पर परिजन और ग्रामीण भड़क उठे. गोरखपुर-महराजगंज रोड पर जाम लगा दिया. करीब आधे घंटे तक आवागमन ठप रहा.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने की कोशिश की. प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझा-बुझाकर किसी तरह जाम खत्म कराया और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. मृतक के पिता भोला निषाद की तहरीर पर दो नामजद सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश की जा रही है.

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि इस मामले में चार टीमों का गठन कर जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें : प्रतापगढ़ में चलती कार पर गिरा पेट्रोल पंप का हैवीवेट पोल, गाड़ी दो फीट ऊपर उठी, सपा नेता की मौत

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
YOUTH SHOT DEAD IN GORAKHPUR
UP CRIME
गोरखपुर में दोस्त को मारी गोली
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.